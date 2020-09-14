Политика

Губернатор: Явка на муниципальных выборах в 40,4% - хороший показатель для Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым. Ее темой стали организация, проведение и итоги Единого дня голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Игорь Сопов проинформировал, что муниципальные выборы состоялись - избраны новые составы депутатов в представительные органы местного самоуправления и глава Себежского района. Явка избирателей составила 40,4%.

Впервые муниципальные выборы в регионе проходили в течение трех дней и завершились в Единый день голосования. Напомним, данная форма была апробирована во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Согласно статистическим наблюдениям, самое активное посещение избирательных участков в регионе наблюдалось вечером 11 сентября и утром следующего дня.

Михаил Ведерников отметил, что явка в 40,4% - хороший показатель для Псковской области. «Традиционно муниципальные выборы проходили с низкой явкой. Благодаря трехдневной кампании количество проголосовавших заметно выросло», - подчеркнул глава региона. Губернатор также отметил, что данный формат выборов удобен для населения, особенно учитывая сезон, на который приходится Единый день голосования.

В голосовании на замещение 1150 мандатов приняли участие 9 партий. Из них, по предварительным данным, 6 получили мандаты. «Таким образом, в муниципалитетах представлена вся палитра депутатов из основных политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" и "Партия пенсионеров за социальную справедливость"», - рассказал Игорь Сопов.

В голосовании на должность главы Себежского района, по предварительным данным, победил действующий глава муниципалитета - Леонид Курсенков. Количество голосов, отданных избирателями в его пользу, в 1,5 раза выше, чем у ближайшего соперника.

«За ходом голосования следили 211 наблюдателей и 338 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Серьезных нарушений в ходе избирательной кампании не выявлено. Процедура была легитимной», - отметил Игорь Сопов и добавил, что на участках были соблюдены все меры противовирусной безопасности.

Глава региона поинтересовался активностью молодежи в дни голосования. Игорь Сопов отметил хороший процент явки избирателей среди этой категории населения, уточнив, что прошедшее голосование стало первым в жизни для 2,2 тыс. жителей региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что участие в выборах - проявление активной жизненной позиции молодых людей.

В завершение совещания председатель регионального избиркома поблагодарил губернатора за оказанное содействие при подготовке к Единому дню голосования. Михаил Ведерников в свою очередь отметил высокий уровень организации выборов на местах и выразил благодарность всем членам избирательной комиссии Псковской области за качественную работу.