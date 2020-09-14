Политика

Эксперт спрогнозировал победу «Единой России» на выборах в Госдуму

Успех «Единой России» в ходе Единого дня голосования есть, партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе круглого стола по итогам ЕДГ-2020. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это позволяет сделать прогноз, что "Единая Россия" возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Будет оно конституционным или нет — зависит от многих факторов. Например, от списка кандидатов и уровня конкуренции. Но уже совершенно точно, что "Единая Россия" не упустит стратегическое преимущество», — сказал Константин Костин.

При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

Оценивая избирательные кампании, Костин отметил, что «Единая Россия» — это «самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве, потому что она умеет адаптироваться и учиться на ошибках».

«Были округа, где партия проигрывает. Владимирская область — хороший пример. Сначала кандидат от "Единой России" потерпел поражение на губернаторских выборах, однако партия получила большинство на выборах в законодательное собрание, а на муниципальных выборах во Владимире забрала 100% мандатов, не оставив конкурентам ни единого шанса», — отметил эксперт.

По словам политолога, стратегическое преимущество «Единой России» складывается из многих факторов — это и умение проводить избирательные кампании, и учиться на ошибках, и, конечно, брать реванши.

«Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть. Главное, стать после этого сильнее. В этом смысле "умное" голосование абсолютно неэффективно. Оно строилось на том, чтобы отдать свой голос против "Единой России". И партия оказалась к этому готова», — отметил Константин Костин.