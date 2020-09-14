Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят с ним итоги сентябрьских выборов, ближайшие планы псковских «яблочников», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки псковского региона и страны в целом.

Почему Лев Шлосберг проголосовал против сокращения численности депутатов Псковского областного Собрания? Будет ли псковское «Яблоко» выдвигать своего кандидата на выборы главы Великолукского района? Насколько эффективно Псковская область отвечает вызовам, которые ставит коронавирус? Каким Лев Шлосберг видит будущее партии «Яблоко» и свое место в ней?

Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Льву Шлосбергу по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена