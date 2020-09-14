Политика

Наталья Федорова: Сентябрьская избирательная кампания была непростой, но результаты хорошие

Сентябрьская избирательная кампания была непростой, но ее результаты можно назвать хорошими. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 17 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она отметила, что 184 кандидата боролись за 88 мандатов. «Выборы депутатов сельского поселения важны, это самый близкий уровень к жителям. Борьба на выборах была, результаты хорошие», - констатировала Наталья Федорова.

Глава района добавила, что состав прошедших депутатов различен, в том числе по возрастной категории. К примеру, несколько мандатов получили члены Молодежного парламента при областном Собрании депутатов. По мнению Натальи Федоровой, участие молодежи в выборах - положительная тенденция. «Мы рады, что эта категория населения неравнодушна, молодежь проявляет активность, впереди много планов, работы, и мы справимся», - резюмировала глава района.