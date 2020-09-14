Политика

Опубликованы итоговые протоколы сентябрьских выборов в Псковской области

На сайте Избирательной комиссии Псковской области опубликованы итоговые протоколы сентябрьских выборов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, в общей сложности в псковском регионе на сентябрь пришлось 114 избирательных кампаний, в том числе выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний (в ряде муниципальных образований — дополнительные выборы), выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего по итогам сентябрьских выборов в регионе будет замещено 1150 вакантных мандатов.

На выборах главы Себежского района одержал победу кандидат от «Единой России», действующий глава Леонид Курсенков (57,99%), второе место у Игоря Романова (Партия Роста, 22,25%), третьим стал кандидат от ЛДПР Алексея Харлашина (14,56%). В выборах приняли участие 37,68% избирателей.

По итогам выборов Собрания депутатов Куньинского района по единому округу в новый созыв проходят кандидаты от «Единой России» (58,61%), КПРФ (18,45%) и ЛДПР (9,23%).

По одномандатным округам в Собрание прошли кандидаты от партии «Единая Россия»: по округу №1 - Ирина Григорьева (50%), №2 - Евгения Гусева (51,8%), по округу №3 - Виктория Романенкова (68,17%), №4 - Елена Заверняева (61,83%), №5 - Людмила Харченко (77,2%).

По итогам выборов Собрания депутатов Невельского района в новый созыв по единому округу проходят кандидаты от пяти партий: «Единая Россия» (56,44%), «Яблоко» (11,47%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (6,12%), «Справедливая Россия» (5,88%), ЛДПР (5,47%).

По округам в районное Собрание прошли единороссы: №1 - Валентин Кузнецов (63,48%), №2 - Юрий Пантелеев (50,25%), №3 - Евгений Сурмин (41,94%), №4 - Марина Быстрова (57,42%), №5 - Владимир Сафроненко (67,19%), №6 - Виктор Зуев (78,59%), №7 - Алена Бартнева (76,8%), Владимир Гультяев (70,18%).

Выборы в Собрание депутатов Себежского района по единому округу выиграли кандидаты от четырех партий: «Единая Россия» (44,8%), ЛДПР (15,6%) КПРФ (13,85%) и «Яблоко» (11,17%). По округам победа, опять же, за единороссами: №1 - Татьяна Тарасенко (42,93%), №2 - Геннадий Таракин (73,46%), №3 - Анатолий Комаров (63,10%), №4 - Инна Луппо (60,66%), №5 - Дмитрий Перфильев (51,58%).

С итогами дополнительных выборов депутатов районных Собраний депутатов и выборов в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях можно ознакомиться здесь.