Политика

«Особое мнение» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО

Сегодня, 16 сентября, гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудили с ним итоги сентябрьских выборов, ближайшие планы псковских «яблочников», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки псковского региона и страны в целом.

Почему Лев Шлосберг проголосовал против сокращения численности депутатов Псковского областного Собрания? Будет ли псковское «Яблоко» выдвигать своего кандидата на выборы главы Великолукского района? Насколько эффективно Псковская область отвечает вызовам, которые ставит коронавирус? Каким Лев Шлосберг видит будущее партии «Яблоко» и свое место в ней?

Подробнее об этом и многом другом — в выпуске.