Политика

Лев Шлосберг: На сентябрьских выборах в Псковской области мы потеряли около 40 мандатов

Около 60 мандатов планировала получить по итогам сентябрьских выборов в Псковской области партия «Яблоко» - это втрое больше, чем удалось по факту. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат областного Собрания Лев Шлосберг.

Напомним, кандидаты от псковского «Яблока» получили на всеобщих муниципальных выборах 21 мандат из 1150 замещаемых. «Каждый мандат — это победа, потому что это доверие граждан, которое нам удалось не только получить, но и сберечь. В сравнении с выборами предыдущих лет мы вдвое увеличили результат по Себежскому району в голосах и процентах, сохранили голосование по Невельскому району — там мы вторые после "Единой России", а в самом Невеле голосование за "Яблоко" достигло 27%», - сообщил гость студии, заметив, что «21 мандат — это треть от честно заработанного количества мандатов»: еще порядка 40 мандатов партия потеряла из-за фальсификации, которая, по мнению Льва Шлосберга, имела место на этих выборах.

Он назвал их «криминальными», «изначально ориентированными на фальсификацию» и сообщил, что на некоторых участках результаты «яблочных» кандидатов оказались нулевыми, хотя известно, что избиратели за них голосовали.

«Но есть честные участковые избирательные комиссии. Именно благодаря им у нас есть несколько десятков кандидатов, избранных не от "Единой России"», - добавил Шлосберг. Все успехи демократической оппозиции, по его словам, произошли там, где она могла максимально контролировать выборы, включая досрочное голосование.

Кроме того, Лев Шлосберг пояснил, почему на сентябрьских выборах «Яблоко» не стало выдвигать своего кандидата на пост главы Себежского района. «Мы выдвигаем только кандидата, претендующего на победу. Тот кандидат, которого мы считали сильнее Леонида Курсенкова (кандидата «Елиной России», действующего главы района — ред.) сказал, что 40 лет отработал на государство и в нынешнюю систему отношений в местном самоуправлении идти не хочет. Поэтому у нас не было кандидата», - сообщил руководитель регионального отделения «Яблока».