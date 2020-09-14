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Политика

Александр Козловский назвал главную задачу «Единой России» на ближайшее время

17.09.2020 12:20|ПсковКомментариев: 1

Сохранение государственных гарантий граждан - приоритетная задача партии «Единая Россия» на ближайшее время. Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».

«Совершенно логично и абсолютно понятно, что в непростых экономических условиях, связанных с пандемией коронавируса, "Единая Россия" откликается на основной запрос общества - социальную защиту людей, - отметил он. - Сохранение государственных гарантий граждан - приоритетная задача партии на ближайшее время. Ею мы будем руководствоваться при формировании бюджета страны на следующий год».

Александр Козловский напомнил, что «Единая Россия» сформировала ряд социальных инициатив.

«Тот факт, что за последние месяцы противостояние коронавирусной инфекции потребовало немалых человеческих ресурсов и значительных финансов, неоспорим, - сказал он. - Однако, не вызывает сомнения, что депутатам Госдумы удастся найти золотую середину между разумной экономией бюджетных средств и сохранением абсолютно всех социальных гарантий граждан».

По словам Александра Козловского, помимо работы над бюджетом, у партии «Единая Россия» сформирован «портфель» социальных инициатив: изменения в Трудовой кодекс, которые должны защитить права «дистанционных» и временно «удаленных» работников, неприкосновенность минимального дохода граждан, совершенствование лекарственного обеспечения, реформирование службы занятости, повышение доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.

«Каждая из этих инициатив, совершенно уверен, будет востребована широкими слоями населения», - добавил Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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