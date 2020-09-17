Политика

Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий

Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты, передает РИА Новости.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», - говорится в проекте постановления Госдумы.

Палата может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.

В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области.