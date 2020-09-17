Политика

В Совфеде рассказали, сколько новых сенаторов придут в палату этой осенью

В Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Планируется, что около 20 новых сенаторов придут в Совет Федерации в ближайшее время», - цитирует Тимченко РИА Новости.

По его словам, сроки их прихода зависят от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.

Четыре сенатора уже написали заявления о досрочном сложении своих полномочий, уточнил он. В их числе представитель в СФ от заксобрания Новосибирской области, Ольга Старостина - от главы Ненецкого автономного округа, представитель исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов и сенатор от Татарстана Олег Морозов.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» выдвигает депутата Госдумы Александра Карелина в Совфед от заксобания Новосибирской области.