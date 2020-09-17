Политика

Владимир Жилинский: Псковская область - островок, где на выборах сильно не борзеют

«Псковская область - островок, где на выборах сильно не борзеют», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.

«Непосредственной фальсификации на этих выборах мы не наблюдали. Мы добились отдельного пересчета на отдельных участках содержимого конвертов (с результатами досрочного голосования - ред.) и того, что было в стационарном ящике для голосования. Я посмотрел эти графики и криминала не увидел», - отметил гость студии. Не видел он и фактов вскрытия сейф-пакетов.

В целом, по его словам, «в этот триединый день голосования было все - и фальсификация, грубейшие нарушения агитации с задержанием, были конфликты, но была и нормальная работа в ТИКах и участковых комиссиях». По большей части нарушения, отметил Владимир Жилинский, носили локальный характер. Так, «в Гдовском районе одна участковая комиссия дорисовывала "галочки" в бюллетени, где уже проголосовали, и они признаны недействительными».

Кроме того, координатор псковского «Голоса» отметил факты активного влияния на явку со стороны избирательных комиссий на местах и выразил возмущение запретом на видеосъемку на избирательном участке в Неелово. По его словам, камера снимала семь дней, а на восьмой руководство районной ТИК запретило видеосъемку.

«Думаю, мы посудимся... Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала: если кто-то переживает за сохранность бюллетеней, делайте круглосуточное видеонаблюдение. Так что, в какой-то степени мнения председателей ЦИК и ТИК расходятся», - резюмировал гость студии.