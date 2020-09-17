Политика

«Порнографией» назвал выборы главы Себежского района координатор псковского «Голоса»

«Порнографией» назвал выборы главы Себежского района координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он выразил надежду, что результаты данных выборов отменят и объявят перевыборы.

«Выборы в Себежском районе проходили на трех уровнях — в волостях, районном Собрании и на уровне главы района. Поэтому избирательные комиссии с ума сходили. Ко всему прочему, 12 сентября на выборах главы района пришлось печатать новые бюллетени, добавив еще одного кандидата (кандидата ЛДПР Алексея Харлашина, регистрацию которого восстановил кассационный суд — ред.). И с этого момента стало еще интереснее. Потому что никто вообще не понимал, что происходит», - сказал гость студии.

Напомним, на выборах главы Себежского района одержал победу кандидат от «Единой России», действующий глава Леонид Курсенков (57,99%), второе место у Игоря Романова (Партия Роста, 22,25%), третьим стал кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин (14,56%). В выборах приняли участие 37,68% избирателей.

Владимир Жилинский выразил надежду на то, что итоги этих выборов отменят и объявят перевыборы. «На его месте (Леонида Курсенкова — ред.) я бы не стал занимать должность главы. Это "порнография" какая-то: битва со спойлером и с кандидатом, который не участвовал в "досрочке". Интересно, он сам считает себя избранным?» - задал вопрос координатор псковского «Голоса».

«Возможно, люди не будут сильно наглеть и делать вид, что эти выборы — это нормально, их результаты отменят и объявят перевыборы», - заключил Жилинский.