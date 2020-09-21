Политика

В Псковской области 6 декабря пройдет голосование по замещению мандатов, оставшихся вакантными после выборов

По итогам сентябрьских выборов в Псковской области остались не замещенными три депутатских мандата. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона, всего по итогам голосования на выборах депутатов городских и сельских поселений из 1099 депутатских мандатов, подлежавших замещению, замещено 1096.

Не замещен депутатский мандат в городском поселении «Печоры» по причине того, что кандидат не получил более 50% голосов избирателей, как того требует закон в случае участия в выборах только одного кандидата. Кроме того, не замещены два депутатских мандата по двухмандатному избирательному округу №3 в сельском поселении «Себежское» - количество кандидатов в многомандатном округе равно числу замещаемых мандатов, что является основанием для переноса даты голосования для дополнительного выдвижения кандидатов и конкурентного голосования.

Голосование по замещению вакантных депутатских мандатов в одномандатном избирательном округе № 6 городского поселения «Печоры» и двухмандатном избирательном округе №3 сельского поселения «Себежское» назначено на 6 декабря.

Напомним, на этот же день также назначены выборы главы Великолукского района.