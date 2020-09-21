Политика

Александр Козловский поздравил Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера СФ

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил секретаря Генерального совета партии, сенатора от Псковской области Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера Совета Федерации.

«Поздравляю Андрея Анатольевича! Уверен, это не просто шаг в карьере конкретного - талантливого, ответственного, работоспособного - человека. Это большой плюс для верхней палаты российского парламента и для системы государственного управления в целом», - отметил Александр Козловский в социальной сети «ВКонтакте».

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«Горд, что Псковская область дает таких сильных, перспективных и энергичных политиков!» - добавил Александр Козловский.