Политика

Псковские партийцы поделились планами на следующий выборный год

В 2021 году состоятся выборы в Госдуму VIII созыва и выборы нового состава Псковского областного Собрания, в котором будет уже не 44 депутата, как сейчас, а 26. Лидеры пяти партий, представленных в Псковском областном Собрании, поделились своими планами на следующий год, а также высказали свое мнение по поводу сокращения численного состава депутатов в региональном парламенте.

Руководитель фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Наталья Тудакова сообщила, что эсеры будут прикладывать все усилия для того, чтобы сохранить, а, может, и увеличить свое представительство в областном Собрании. Кроме того, депутаты от «Справедливой России» постараются перебить ситуацию, когда парламентским большинством принимаются, по мнению эсеров, антинародные законы из разряда пенсионной реформы. «Нет, мы не поддерживаем эту реформу и будем добиваться ее отмены и в Госдуме, и в областном Собрании следующего созыва», - подчеркнула Наталья Тудакова.

Решение о сокращении численности депутатов в региональном парламенте с 44 до 26 она, как один из авторов инициативы, считает правильным. Эффективность работы законодательного органа при уменьшении числа депутатов, по ее мнению, не уменьшится. «От некоторых коллег я за два созыва не слышала ни одного предложения. Будем работать в новых реалиях и делать все для того, чтоб жизнь избирателей стала лучше», - резюмировала руководитель фракции эсеров.

Депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов напомнил, что коммунисты предлагали установить численный состав регионального парламента на уровне 33 депутатов, из которых 22 избираются по партийным спискам и 11 — по одномандатным округам. «Но уменьшили до 26. Мне не понятна позиция, почему 13 одномандатных округов. Может, это делается под конкретных людей, которые пойдут на выборы — под человека делают должность», - предположил коммунист, добавив, что фракция будет предлагать изменения в устав Псковской области об увеличении числа депутатов до 33.

О планах на следующий парламентский цикл Дмитрий Михайлов говорить воздержался. «Некоторые мня ругали, что нельзя впереди паровоза бежать, поэтому, как только объявят (выборы — ред.), сразу скажу», - пообещал он.

Между тем, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков отметил, что, в отличие от предыдущего оратора, «юлить не собирается». «Мы идем на выборы всех уровней - от местного самоуправления до Госдумы. Лично я буду баллотироваться - скорее всего, это будет единый и одномандатный округ», - сообщил он.

Руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании Лев Шлосберг, комментируя сокращение числа депутатов в региональном парламенте, предложил убрать из него 18 депутатов-молчунов. «Вице-спикер Виктор Антонов как-то сказал, что было областное Собрание "элитным клубом", а потом развелось депутатов молчащих. Какая проблема? 18 депутатов, голосов которых мы не слышали ни разу, - это все «Единая Россия». Берем 18 молчащих «медведей», отправляем их отдыхать и получаем нормальное областное Собрание», - отметил парламентарий.

Замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин тоже видит в сокращении числа депутатов только пользу, поскольку это, на его взгляд, позволит сделать парламент более профессиональным. «В этом случае «Единая Россия» будет самой потерпевшей партией, потому что мы потеряем 10 мандатов. Но мы будем работать, набирать иммунитет, поэтому желаю нам всем удачи, чтоб парламент следующего созыва был работоспособным и полезным», - добавил Юрий Сорокин.

Кроме того, он сообщил о своих планах принять участие в думских выборах и выборах областного Собрания следующего созыва. «Я уже 18 лет являюсь депутатом. У нас сложная процедура получения мандата, включая предварительное голосование, поэтому, если партия примет решение, что я буду нужен и полезен, я пойду», - подчеркнул он.