Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Постоянные ведущие Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко, как обычно, обсудят актуальные темы общественно-политической жизни.

Завершилась муниципальная кампания 2020 года, и сразу же стартует новый избирательный цикл, в котором нас ждут выборы в Госдуму, возможно, досрочные, и областного Собрания с сокращением числа депутатов.

Как партии выглядят на старте нового политического сезона? Извлекла ли оппозиция уроки из поражения? Каковы перспективы партии власти? Как трехдневное голосование повлияет на итоги будущих выборов? И возможен ли в России новый парламент, который будет местом для дискуссий? Эти вопросы планируют обсудить сегодня ведущие программы.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена