Политика

Решения о сроках проведения выборов в 2021 году пока нет - Дмитрий Песков

Кремль пока не может озвучить сроки проведения выборов в регионах и Госдуму в 2021 году, поскольку пока не принято окончательное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Газета.Ru».

«Идут рассуждения экспертов, тех, кто занимается избирательными процессами, - отметил он. - Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось».

Дмитрий Песков добавил, что власти рассматривают несколько сценариев проведения выборов, о чем ранее говорила глава ЦИК Элла Памфилова.