Политика

«Проб больше, чем ошибок»: Игорь Сопов о «ковровой бомбардировке» и голосовании на пеньках

13 сентября в муниципалитетах Псковской области завершилась большая избирательная кампания, по результатам которой избран глава Себежского района и замещены 1146 депутатских мандатов. Из них 1099 распределены на выборах депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Явка по итогам трехдневного голосования превысила 40%. Серьезный отпечаток на подготовку и проведение выборов наложил коронавирус. О том, как сотрудники избирательной системы региона справились с этим вызовом, как было организовано голосование и подведение итогов, в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

- Игорь Александрович, вы возглавили облизбирком в конце 2019 года - и сразу же такая проверка на прочность: сначала «коронавирусное» голосование по поправкам в Конституцию РФ, затем «коронавирусные» выборы. Насколько легко вам было пройти этот путь?

- Мне было понятно, куда я иду и какая ответственность ложится на мои плечи. Сложности, которые появились в процессе работы, были непредсказуемы. Тем не менее, мы обязаны выполнять задачи в любых условиях, поэтому организовали работу таким образом, чтобы всем территориальным, участковым избирательным комиссиям и аппарату областного избиркома было комфортно. Успешно отработали все сложные периоды. Так получилось, что весь год мы либо готовились к избирательным кампаниям, либо их проводили. И работа продолжается - 6 декабря пройдут выборы главы Великолукского района и замещение двух депутатских мандатов в Себеже, одного - в Печорах.

- Расскажите, как работали избирательные комиссии региона в период подготовки к сентябрьским выборам?

- К этим выборам мы готовились очень тщательно. Акцент был сделан на обучении и поездках - после голосования по поправкам в Конституцию было важно объехать все 24 района, чтобы пообщаться с председателями ТИКов и участковых комиссий и рассказать им о новациях.

Мы провели для них в формате ВКС серию обучающих семинаров. К слову, их прошли более 400 человек. И что очень важно, они впервые за все время работы в избирательных комиссиях Псковской области получили сертификат о повышении квалификации государственного образца. Псковский государственный университет нам очень в этом помог (мы сотрудничаем в рамках заключенного в марте этого года соглашения о взаимодействии).

Потом началась работа методического характера. Мы подготовили много разъясняющих памяток и «дорожных карт» для структуризации работы комиссий. Было важно, чтобы все прошло в полном соответствии с законом и никто из членов комиссии не допустил в своей работе неточностей.

- В этом году все территориальные избирательные комиссии Псковской области были переведены в статус юридических лиц. Отразился ли на качестве работы ТИКов этот переход в другое правовое состояние?

- Да, отразился. В некоторых ТИКах сменились председатели, и они сразу включились в работу по подготовке к общероссийскому голосованию по Конституции. Выборные кампании в корне отличались от голосования по законодательным процедурам, и мы опасались, что это могло привести к профессиональной деформации.

Надо отметить, что коллеги успешно справились с подготовкой к сентябрьским выборам. На едином дне голосования использовались внедренные после конституционного голосования новации (досрочное во дворах, досрочное на дому и т.д.). Казалось бы, Гдовский и Плюсский - сложные районы с высокой политической активностью партий, но никаких жалоб, серьезных нареканий и проблем в этих районах, да и в целом, не было. Считаю, что боевое крещение новых председателей ТИКов прошло успешно.

Во время проведения единого дня голосования 13 сентября 2020 года в комиссии Псковской области поступило всего 9 обоснованных жалоб, которые были рассмотрены. По итогам рассмотрения - ни одного решения об отмене или корректировке итогов голосования принято не было. За время работы по подготовке и проведении голосования избирательные комиссии получили более 50 письменных благодарностей, это уже не говоря о том, сколько добрых слов было высказано в процессе работы, нашими избирателями.

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- Сентябрьские выборы по примеру голосования по поправкам в Конституцию были многодневными. По этому поводу сложились разные оценки. Одни говорили, что это хорошо и удобно, другие - что это не рационально, а третьи утверждали, что многодневное голосование со всем многообразием форм дает неограниченные возможности для фальсификации. А какой точки зрения придерживаетесь вы?

- После общероссийского голосования по Конституции избиркомам дали право выбирать, три дня голосовать на сентябрьских выборах или один. ТИКи тщательно проанализировали ситуацию, опросили население и приняли решение, что лучше проводить процедуру в три дня. Почему? Потому что избиратель может прийти на участок в удобное для него время.

Этот тезис подтвердился после сентябрьских выборов - мы проанализировали посещаемость участков в эти три дня и отметили, что в пятницу, 11 сентября, голосовать пришло больше всего избирателей. Оно и понятно: человек вышел с работы пораньше и зашел на свой участок. Более того, никаких нареканий от избирателей не было, только слова благодарности. За время проведения единого дня голосования избирательные комиссии получили более 50 письменных благодарностей от избирателей! Это говорит о качестве работы избирательной системы области.

Когда мы готовили репортажи о работе комиссий, мы просили население поделиться мнением о новом формате голосования*, и все отвечали, что такая процедура удобна. А на досрочных выборах главы Печорского района, проходивших 12 июля 2020 года, избиратели интересовались, почему нет возможности голосовать во дворе. Ведь до этого они голосовали так по поправкам к Конституции. Мы объясняли, что такая процедура распространялась только на то голосование, что довольно сильно огорчало избирателей: очень удобно, когда комиссия сама приезжает к ним.

По поводу последнего тезиса о фальсификациях отмечу, что в течение трех дней голосования к нам не поступила ни одна обоснованная жалоба, подтверждающая подлог выборов. Были претензии со стороны одной из партий (всего в выборах принимали участие девять политических партий), которая обвинила нас в нарушении закона - безо всяких на то оснований. Эта же партия потребовала пересчета голосов досрочного голосования, им казалось, что там есть нарушения. Все конверты были пересчитаны, и - к неудовольствию партии - нарушений не оказалось.

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Надо отметить, что с представителями партий мы встречались заранее - индивидуально и на общем собрании перед проведением единого дня голосования - и рассказывали, как будет проходить голосование с применением новых форм, как будет храниться вся выборная документация и т.д.

До начала единого дня голосования объявились некоторые общественные объединения, которые заявляли, что будут опротестовывать итоги голосования. Однако ни одного заявления на опротестование не поступило. Во время проведения досрочного голосования были спекуляции, что сейф-пакеты, в которых хранилась вся документация, могут порваться и быть подменены. Мы специально опубликовали учебный фильм ЦИК России, где было показано, как они используется. Можно было прийти и посмотреть, как он выглядит вживую и попробовать повредить его или расклеить. К слову, порвать или подменить его невозможно. Каждый пакет уникален и имеет свой индивидуальный номер. Все избирательные участки, где хранится избирательная документация, находятся под круглосуточной охраной сотрудников полиции и Росгвардии. Никто не видел под покровом ночи членов избирательной комиссии, выносящих мешки с документацией. И никогда не увидит.

Еще раз отмечу: мы работаем исключительно в рамках правового поля и реагируем только на решения суда и официальные обращения в избирательные комиссии. Если есть сведения о допущенных нарушениях и фактах фальсификации, мы просим направлять официальные обращения на наш адрес. Рассмотрим их в установленные законом сроки.

- То есть вы не согласны с мнением лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга о том, что это были криминальные выборы, а УИКи совершили уголовное преступление?

- Мне это напоминает историю с Европарламентом, который еще до установления юридических фактов по отравлению одного из одиозных оппозиционеров уже нашел виновных и ввел ответные санкции. То есть презумпция невиновности и законность решений, за которые так ратуют в демократических странах, здесь полностью отрицается, а собственные домыслы, ощущения, выводы ставятся на одну ступень с решением суда.

Напомню, что «Яблоко» 11 сентября 2020 года разослала во все ТИКи уведомления о том, что члены комиссии, проводящие голосование на выезде, не имеют при себе необходимых документов. Как потом оказалось, к тому моменту, когда эти жалобы пришли в ТИКи, половина комиссий даже не выходили на выездное досрочное голосование. Интересно, каким образом заявитель жалуется на действия избирательной комиссии, которые еще не были совершены?

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Эта «ковровая бомбардировка» жалобами напоминает игру в «Морской бой»: А2 - попал, С4 - промазал. То есть выстрелили наугад несколько раз в надежде, что куда-нибудь попадет. Но ни одного попадания в цель не было. Избирательные комиссии Псковской области в эти игры не играют.

На выборах вместе с представителями партии работали наблюдатели от общественной организации «Наблюдатели Петербурга». Они признали работу участковых комиссий открытой, легитимной и добросовестной. Это следует из отчета, представленного по итогам ЕДГ «Наблюдателями Петербурга».

Мне бы хотелось, чтобы политики, обвиняя членов избирательных комиссий в преступлениях, высказывались по поводу нарушений на выборах корректнее. Если вы видите признаки преступления - пожалуйста, обращайтесь в суд, в прокуратуру. Они разберутся, и как только законное решение суда ляжет на стол избирательной комиссии, где будет четко указано, что это нарушение, мы понесем заслуженное наказание.

- Вы уже говорили, что многодневное голосование удобно для избирателей. А насколько это удобно для сотрудников избирательных комиссий? Готовы ли они в таких условиях работать дальше?

- Мы семь дней голосовали по поправкам в Конституцию, и понятно, что это было сложно. Три дня - это вполне обоснованный период работы. Если бы еще все члены комиссий работали одинаково, проблем бы не возникало. Но анализ работы ТИКов и участковых комиссий показал, что многие не работают, а просто числятся на бумаге. Потом появляются в день голосования, в лучшем случае подписывают протокол, а потом пишут жалобы.

Когда мы встречались с партиями, мы обозначили эту проблему и попросили предоставить кандидатуры, которые могли бы работать весь избирательный период. Были и те, кто под разными предлогами отказались работать на общероссийском голосовании по Конституции, а когда начали работать в рамках подготовки к сентябрьским выборам, восприняли используемые формы голосования как нарушения. Это произошло по одной простой причине: они просто не разобрались, как это работает.

Со стороны некоторых наблюдателей были жалобы на то, что в деревнях, например, туалеты были на улице, а в помещениях для голосования было холодно. Но это деревня, там не бывает по-другому. Помещения комиссии протапливается, но, когда люди входят и выходят, температурный режим меняется.

- Игорь Александрович, в преддверии Единого дня голосования Избирательная комиссия Псковской области представила в соцсетях видеоролик про использование пенька на голосовании. Были у вас и другие любопытные репортажи. Какую цель они преследовали?

- После голосования по правкам в Конституцию появились публикации о безобразной процедуре «на пеньках». В ответ мы подготовили сюжет, который специально высмеивает тех, кто пытается паразитировать на теме голосования вне помещения для голосования. Почему нет?

Мы же знаем одного крупного политического лидера, который на пеньке, в шалаше писал много трудов, которые потом легли в основу развития СССР. Кроме того, пенек принимает участие в любой народной традиции. Поэтому мы и упомянули в сюжете и голосование за Короля народа сето, и вспомнили сказку про Машеньку и Медведя.

Показали видеоролик в ЦИК РФ, коллеги оценили нашу шутку. Часть нашего сюжета даже взяли в выпуск программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Кстати, телекомпания ВВС подготовила репортаж о якобы незаконных выборах в России, и использовала в нем наши постановочные кадры. Это театр абсурда, который во многом характеризует подготовку информационных материалов по итогам выборов, их «достоверность и обоснованность».

Еще у нас был репортаж о том, как комиссия на тракторе с усиленным гусеничным ходом добирается до удаленного населенного пункта, чтобы люди могли проголосовать. Так а на чем еще туда добираться? Только так. Там нет ни объектов соцкультбыта, ни широкополосного интернета, но там тоже живут люди. Поэтому комиссия сама приезжает к избирателям. Забота о них — самое важное для нас.

2020 выборный год получается во многом экспериментальным. Внесено много новаций в законодательство. Мы прекрасно понимаем, что за время работы, применяя закон и новые формы работы на практике, мы могли совершить много проб и ошибок. Но мы видим и то, что проб с позитивным итогом у нас гораздо больше, чем ошибок, и избирательная система работает слаженно и эффективно.

Мы чувствуем помощь со стороны губернатора области, администрации региона и всех структур, задействованных в проведении выборов. И говорим огромное спасибо всем, кто нам помогает.

Беседовала Татьяна Иванова

*Новый порядок досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года ЦИК России приняла 24 июля 2020 года (Постановление №260/1916-7).