Политика

Горбачев рассказал, каким был бы мир при сохранении СССР

Если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы более стабильным и безопасным, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.



Фото: РИА Новости

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», - цитирует экс-главу государства РБК.

По его мнению, Советский Союз распался не из-за неэффективной экономической политики, а из-за отношений между входящими в объединение республиками. «У союзных республик сформировалось свое государственное понимание, с чем нужно было считаться», - отметил бывший советский лидер.

«Нужно было демократизировать и реформировать отношения», - добавил Горбачев. Сейчас, по его словам, постсоветские страны могут и должны вести диалог.

Перестройка Советского Союза, по мнению Горбачева, сорвалась из-за действий Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, а также тех, «кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну».