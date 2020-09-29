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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

01.10.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Из года в год в регионе сокращается число влиятельных политиков. Почему они уходят, а новых не появляется? Сохранилось ли понятие «влиятельный региональный политик» или это рудимент прошлого? Могут ли в современных реалиях появиться новые влиятельные политики или их время ушло? Нужны ли сегодня сильные, влиятельные политики или такая потребность осталась в прошлом?

Об этом и многом другом ведущие поговорят сегодня . Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемой теме. На сайте Псковской Ленты Новостей можно будет посмотреть видеотрансляцию эфира.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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