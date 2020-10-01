Политика

Алексей Лапушкин: Основная задача для партии - развитие несырьевого производства в стране

Основная задача для партии - развитие несырьевого производства в стране, заявил на встрече с журналистами секретарь федерального Совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алексей Лапушкин напомнил, попытки создать «Партию дела» начались с 2009 года. Ее создавала группа промышленников. Идея состояла в том, что изменить экономику невозможно, если не войти в политику, заметил он.

«Нас категорически не устраивала экономическая политика государства. Мы оказались не в равных конкурентных условиях с иностранными государствами. Одна из первых акций, которую мы провели, была акция против вступления во Всемирную торговую организацию "Стоп ВТО!"». К сожалению, ничего тогда не вышло», - вспомнил секретарь федерального Совета «Партии дела».

«Нам бы хотелось, чтобы наши интересы тоже кто-то лоббировал, а не просто мы боялись на иностранных рынках в неравных условиях. Например, у них кредиты под 5 процентов годовых», - сказал он.

Представляя лидера регионального отделения Григория Турчина, Алексей Лапушкин отметил, что это человек принципиальный и настойчивый. «Повоюем», - заключил он.