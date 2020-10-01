Политика

Даже не сочувствующий - Григорий Турчин о взаимоотношениях с ОНФ

«В ОНФ нет членства, там можно принимать участие или нет. Сейчас я активного участия в деятельности ОНФ не принимаю», - сказал сегодня, 2 октября, на встрече с журналистами руководитель регионального отделения «Партии дела», депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

«Я даже не сочувствующий», - добавил он, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что в Общероссийском народном фронте «завели нужных людей», и с тех пор он не видит смысла своего участия в работе этой общественной организации.