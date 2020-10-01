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Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» проведет съезд в два этапа

02.10.2020 15:18|ПсковКомментариев: 0

Первый партийный форум пройдет в конце 2020 года, второй — в первой половине 2021, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России». Съезд разделили из-за пандемии коронавируса, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Мы конкретные даты с учетом всей пандемической повестки назвать не можем, но с учетом политической повестки уже сейчас можно сказать, что съезд будет проходить в два этапа. В этом году мы подведем итоги прошедшего электорального цикла, а в следующем году вторая часть съезда будет посвящена как раз выдвижению списка наших кандидатов на выборах в Государственную думу, утверждению программы, с которой партия пойдет на выборы», — сказал Андрей Турчак.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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