Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Шпаргалка для дам: все о раке груди
стабильный источник дохода
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Чистая вода - помощь иммунитету
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Корытовский парк письмо губернатору
Педагог об опыте работы и поддержке учителей
От ручного управления к системе
Господдержка в Псковской области
Профессия мечты в Пскове
Драйвер для агрария
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 04.10.2020 23:440 Рейтинг политической активности. Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты 06.10.2020 11:010 Александр Котов рассказал о Псковской области после новой нарезки избирательных округов 04.10.2020 23:440 Рейтинг политической активности. Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты 03.10.2020 17:251 Юрий Павлинов примет участие в выборах главы Великолукского района 02.10.2020 17:112 На выборах главы Великолукского района появился первый самовыдвиженец 02.10.2020 16:361 Выигравшей выборы уборщице предложили баллотироваться в Госдуму
 
 
 
Самое популярное 05.10.2020 14:248 Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 05.10.2020 14:290 Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками 05.10.2020 13:5513 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках 03.10.2020 01:5221 Заместители губернатора Псковской области заразились коронавирусом 05.10.2020 16:092 Наталия Соколова: Великолукские школьники испытывали головокружение, слабость и тошноту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Котов рассказал о Псковской области после новой нарезки избирательных округов

06.10.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

В сентябре на 49-й сессии региональный парламент принял решение о сокращении числа депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания с 44 до 26. Следом парламентариям предстоит утвердить новую нарезку избирательных округов, сократив их число с нынешних 22 до 13. К концу октября проект соответствующего законопроекта уже должен быть рассмотрен на очередной сессии. Сейчас – кипит работа по его подготовке.

Как она ведется и каких результатов ждать жителям области по ее итогам Псковская Лента Новостей попросила рассказать спикера регионального парламента Александра Котова.

- Александр Алексеевич, расскажите, каков порядок принятия новой схемы округов и в какой точке процесса мы сейчас находимся?

- Избирательная комиссия Псковской области по нашей просьбе подготовила проект регионального закона о нарезке региональных округов. По Пскову и Великим Лукам проект был согласован также с руководством муниципалитетов. В настоящее время проект внесен в Псковское областное Собрание депутатов и направлен руководителям всех фракций политических партий, представленных в региональном парламенте.

Таким образом, в настоящий момент данный проект нарезки избирательных округов обсуждается депутатами во фракциях. В том числе, сегодня, 6 октября, в 15 часов состоится соответствующее заседании фракции «Единой России», где, возможно, будут высказаны какие-то замечания, хотя я не исключаю, что их не будет.

Затем, 8 октября, на площадке Избирательной комиссии Псковской области мы проведем обсуждение всех предложений, которые поступят. В нем примут участие руководители всех фракций и Избирательная комиссия Псковской области. Я тоже буду принимать участие в этой работе.

Результатом этого обсуждения должен стать окончательный проект, который мы рассмотрим на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов – ориентировочно 29 октября.

После этой подготовительной работы, я надеюсь, мы найдем некий согласованный вариант, который устроит всех участников процесса, в том числе и потенциальных кандидатов, которые примут для себя решение участвовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов в следующем году.

- Как вы думаете, будет ли широкая дискуссия, а, может быть, даже ожесточенные споры среди депутатов по новой схеме нарезки избирательных округов?

- На самом деле там не так много вариантов. Когда мы обсуждали предложения о сокращении количества депутатов в областном заксобрании, я говорил, что один из главных аргументов этого процесса заключается в том, чтобы избирательные округа нарезать таким образом, чтобы в их состав территориально полностью входили наши районы. В каких-то случаях это будет два или три, а где-то может быть и четыре района в одном избирательном округе, но самое главное, что они при этом не будут дробиться.

Также четко будут нарезаны избирательные округа и в границах наших городов – Пскова и Великих Лук. Мне кажется, это правильно и избирателям понятно, с какими депутатами Псковского областного Собрания они работают в своем округе.

Также это будет способствовать более эффективной работе депутатов. Каждый из них будет четко понимать границы своего избирательного округа, в состав которого будут входить муниципальные районы полностью. Соответственно в избирательном округе он будет работать с главами и представительным органом каждого конкретного муниципального образования.

Так вот, если отталкиваться от этого принципа, то вариантов нарезки совсем немного. Более того, когда мы попросили Избирательную комиссию еще на первоначальном этапе посмотреть, каким образом это можно сделать, то как раз и появилась цифра в 13 избирательных округов, которая позволяет полностью реализовать описанный выше принцип. Да, какие-то корректировки могут быть, но в основном это касается границ избирательных округов в Пскове и Великих Луках и лишь частично избирательных округов на территории области.
 

- Возьмем для примера Великие Луки. Кажется, что на округа их условно можно поделить и вдоль, и поперек, и по диагонали…

- Варианты существуют самые разные. В городе важное значение имеет количество избирателей. Если мы возьмем центр города, то он густо заселен, а окраины, естественно, заселены меньше. Поэтому разумно брать за основу центральные части и, соответственно, к ним уже привязывать территории на окраине. Таким образом, по численности избирателей получатся примерно равные округа.

Конечно, границу можно двигать, но с точки зрения предстоящей избирательной компании, с точки зрения кандидатов, которые там будут участвовать, по моему опыту, могу сказать, что это существенного значения не имеет, потому что все равно кандидату придется работать в избирательном округе полностью.

Даже если у него какая-то часть территории и была в составе избирательного округа в действующем созыве, это совершенно ни о чем не говорит. Все равно нужно будет встречаться с потенциальными избирателями, разговаривать с ними, вникать в проблемы - теперь уже нового округа. Только это поможет добиться успеха, ничего другого я просто не вижу.

- Читатели ПЛН интересуются, почему Псков решили поделить вместо шести именно на четыре избирательных округа, а не на пять или три, например?

- Все опять же зависит от количества избирателей. Предположим, если у нас 13 избирательных округов, то общее количество избирателей делится на 13 и получается средняя цифра количества избирателей в округе. Отклонение в ту или иную сторону допускается не более 10%. Исходя из этих расчетов и получается, что в Пскове должно быть четыре избирательных округа, а в Великих Луках – два.

- Приходится слышать опасения, что округа теперь будут слишком большими, и депутаты могут не справиться с этой нагрузкой…

- Я хочу сказать, что и до этого избирательные округа были немаленькими и по протяженности, и по площади. Но в связи с тем, что многие районы у нас были территориально раздроблены и входили в разные избирательные округа частями, было очень неудобно. Именно эти маленькие части раздробленных районов, как мне кажется, и испытывали все-таки дефицит внимания со стороны областных депутатов.

- А если взять Порховский район? На него приходится три избирательных округа, в каждом - по два депутата-единоросса, плюс оппозиция. Получается, что только в Порховском районе было с десяток депутатов.

- Да, депутатов десять, а найти того, кто бы конкретно отвечал за положение дел на конкретной территории было сложно. Тут применима поговорка «У семи нянек дитя без глазу».

Сейчас конечно, площади избирательных округов будут увеличены. Порой практически в два раза – и площадь, и количество избирателей. Но на работу депутатов это никак не повлияет: мы все умеем использовать современные средства коммуникации, у всех есть транспорт. Сегодня можно в течение нескольких минут обменяться большим объемом информации. И выехать на место, поработать с избирателями, с людьми – тоже не проблема.  

Я, например, всегда в курсе проблем, происходящих в округе, поскольку постоянно на связи с главами волостей, с депутатами представительных органов, с помощниками на местах.

С этой точки зрения изменение нарезки избирательных округов работу точно не усложнит.

Теги: #псковское областное собрание #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?
В опросе приняло участие 417 человек
06.10.2020, 11:310 Двое жителей Пыталовского района угнали ВАЗ и позже вернули его обратно 06.10.2020, 11:270 Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Псковской области 06.10.2020, 11:222 «Гайд-парк»: Александр Козловский прокомментирует ситуацию в великолукской школе №7 06.10.2020, 11:080 Лишенный прав за пьяную езду водитель такси развозил псковичей
06.10.2020, 11:050 Псковичей приглашают на службу по контракту в погрануправление 06.10.2020, 11:010 Александр Котов рассказал о Псковской области после новой нарезки избирательных округов 06.10.2020, 10:441 Токсикологический анализ крови великолукским школьникам сделают в Пскове 06.10.2020, 10:410 Военнослужащий и его брат задержаны в Смоленске и Пскове за шпионаж в пользу Эстонии
06.10.2020, 10:390 В Пскове ремонтируют проезд на улице Алтаева 06.10.2020, 10:340 Зал для самбо открылся в Великих Луках 06.10.2020, 10:180 25 псковских дзюдоистов поучаствуют в чемпионате и первенстве СЗФО 06.10.2020, 10:120 Пскович ограбил пенсионерку на улице
06.10.2020, 10:090 В гордуме пообещали максимально учесть интересы псковичей при реконструкции улицы Кузбасской Дивизии 06.10.2020, 10:022 Пскович попытался украсть из магазина красную рыбу 06.10.2020, 09:550 Сотрудник великолукского изолятора стал вторым на чемпионате Федерации боевого самбо 06.10.2020, 09:492 Возбуждено уголовное дело по факту падения юной псковички в веревочном парке
06.10.2020, 09:440 Условный срок и штраф получил невельчанин за удар ножом в лицо знакомому 06.10.2020, 09:140 В Острове эвакуировали 8 человек из-за пожара в квартире 06.10.2020, 09:010 82-летний мужчина потерялся в плюсском лесу 06.10.2020, 08:590 Россия вошла в пятерку лидеров по отказу от наличных во время пандемии
06.10.2020, 08:350 «Хонда» и ВАЗ столкнулись у кладбища в Великих Луках 06.10.2020, 08:180 Переезды на железных дорогах возьмут под видеоконтроль 06.10.2020, 08:007 Врач рассказал о дополнительной пользе защитных масок 06.10.2020, 07:590 Анатолий Турчак покинул пост президента МРО «Северо-Запад»
06.10.2020, 07:420 Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме 06.10.2020, 07:280 В России предлагают ввести штраф за парковку на газоне 06.10.2020, 07:180 С сокращением зарплаты на фоне пандемии столкнулось 4,6 млн россиян 06.10.2020, 02:394 Полсотни человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки
06.10.2020, 02:222 В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание 05.10.2020, 23:010 Соляная пещера откроется в Бобровском детском доме-интернате 05.10.2020, 22:331 В администрации Великих Лук прокомментировали ситуацию с массовой госпитализацией учащихся 05.10.2020, 22:280 Более 50 человек погибли на пожарах в Псковской области в этом году
05.10.2020, 22:021 Рабочую группу по установлению причин госпитализации школьников создали в Великих Луках 05.10.2020, 21:385 Число зараженных коронавирусом человек в мире превысило 35 миллионов 05.10.2020, 21:030 «Союз талантов Псковщины» объединил более 300 детей из Псковской области 05.10.2020, 20:432 В Невеле открыли мемориальную доску начальнику райотделения НКВД
05.10.2020, 20:402 Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников 05.10.2020, 20:240 Владимир Путин: Упрощенный режим продления документов нужно сохранить до конца года 05.10.2020, 20:000 Свыше 5 тысяч школьников Псковской области приняли участие в акции «Дни экологии региона» 05.10.2020, 19:430 Срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог» продлили до 17 октября
05.10.2020, 19:170 Псковстат: Более 90% учителей в Псковской области - женщины 05.10.2020, 19:000 Пскович получил федеральную премию за вклад в развитие уличных культур 05.10.2020, 18:5918 Реплика Донецкого: Самосожжение Ирины Славиной - подвиг или слабость? 05.10.2020, 18:460 Незаконный ввоз более 23 тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники
05.10.2020, 18:370 Житель Куньинского района ударил топором собутыльника, а затем избил 05.10.2020, 18:261 Важно любить учеников независимо от их способностей и поведения - пушкиногорский педагог 05.10.2020, 18:240 Участок улицы Ижорского батальона отремонтируют в Пскове до 30 ноября 05.10.2020, 18:151 Владимир Путин потребовал не отменять региональные доплаты учителям за классное руководство
05.10.2020, 18:031 Участницы «Миссис Псков 2020» станцевали латину. ФОТО 05.10.2020, 17:560 Владимир Яников: Надбавка за классное руководство начислена 3,5 тысячам псковских педагогов 05.10.2020, 17:422 Интерактив: Капкан на берегу Великой 05.10.2020, 17:355 Большинство читателей ПЛН выступают за снос бывшего кинотеатра «Октябрь»
05.10.2020, 17:230 В День учителя 29 псковских педагогов получили ведомственные награды 05.10.2020, 17:132 Хлор в воде не мог стать причиной недомогания школьников в Великих Луках - эксперт 05.10.2020, 17:070 У псковских таксистов проверяют наличие документов и масок 05.10.2020, 16:591 В тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове никто не пострадал
05.10.2020, 16:537 В управлении образования Великих Лук опровергли сразу несколько версий недомогания школьников 05.10.2020, 16:403 Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области заразились коронавирусом 05.10.2020, 16:302 Парковочная площадка появилась на Рижском проспекте, 51 в Пскове 05.10.2020, 16:200 Вера Емельянова: Состояние великолукских школьников удовлетворительное
05.10.2020, 16:170 Игорь Иванов поздравил педагогов региона с Днем учителя 05.10.2020, 16:092 Наталия Соколова: Великолукские школьники испытывали головокружение, слабость и тошноту 05.10.2020, 16:030 Безработный великолучанин украл из магазина колбасу и масло 05.10.2020, 15:510 В Дновском районе пропал 56-летний мужчина
05.10.2020, 15:480 Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет в Псковской области выбирают смартфоны 05.10.2020, 15:390 Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках 05.10.2020, 15:370 Дожди и порывистый ветер прогнозируют 6 октября в Псковской области 05.10.2020, 15:340 Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы
05.10.2020, 15:321 Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках 05.10.2020, 15:231 Скидки до 35% в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до конца октября 05.10.2020, 15:220 Появилась версия отравления великолукских школьников 05.10.2020, 15:110 ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре
05.10.2020, 15:020 Псковичи могут привиться от гриппа у «Империала» 05.10.2020, 14:590 Около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом - ВОЗ 05.10.2020, 14:560 Стартовала регистрация на Форум работающей молодежи Псковской области 05.10.2020, 14:510 Более 50 художников примут участие в выставке «Собор церковного искусства Пскова»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.