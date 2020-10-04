Политика

Александр Котов рассказал о Псковской области после новой нарезки избирательных округов

В сентябре на 49-й сессии региональный парламент принял решение о сокращении числа депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания с 44 до 26. Следом парламентариям предстоит утвердить новую нарезку избирательных округов, сократив их число с нынешних 22 до 13. К концу октября проект соответствующего законопроекта уже должен быть рассмотрен на очередной сессии. Сейчас – кипит работа по его подготовке.

Как она ведется и каких результатов ждать жителям области по ее итогам Псковская Лента Новостей попросила рассказать спикера регионального парламента Александра Котова.

- Александр Алексеевич, расскажите, каков порядок принятия новой схемы округов и в какой точке процесса мы сейчас находимся?

- Избирательная комиссия Псковской области по нашей просьбе подготовила проект регионального закона о нарезке региональных округов. По Пскову и Великим Лукам проект был согласован также с руководством муниципалитетов. В настоящее время проект внесен в Псковское областное Собрание депутатов и направлен руководителям всех фракций политических партий, представленных в региональном парламенте.

Таким образом, в настоящий момент данный проект нарезки избирательных округов обсуждается депутатами во фракциях. В том числе, сегодня, 6 октября, в 15 часов состоится соответствующее заседании фракции «Единой России», где, возможно, будут высказаны какие-то замечания, хотя я не исключаю, что их не будет.

Затем, 8 октября, на площадке Избирательной комиссии Псковской области мы проведем обсуждение всех предложений, которые поступят. В нем примут участие руководители всех фракций и Избирательная комиссия Псковской области. Я тоже буду принимать участие в этой работе.

Результатом этого обсуждения должен стать окончательный проект, который мы рассмотрим на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов – ориентировочно 29 октября.

После этой подготовительной работы, я надеюсь, мы найдем некий согласованный вариант, который устроит всех участников процесса, в том числе и потенциальных кандидатов, которые примут для себя решение участвовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов в следующем году.

- Как вы думаете, будет ли широкая дискуссия, а, может быть, даже ожесточенные споры среди депутатов по новой схеме нарезки избирательных округов?

- На самом деле там не так много вариантов. Когда мы обсуждали предложения о сокращении количества депутатов в областном заксобрании, я говорил, что один из главных аргументов этого процесса заключается в том, чтобы избирательные округа нарезать таким образом, чтобы в их состав территориально полностью входили наши районы. В каких-то случаях это будет два или три, а где-то может быть и четыре района в одном избирательном округе, но самое главное, что они при этом не будут дробиться.

Также четко будут нарезаны избирательные округа и в границах наших городов – Пскова и Великих Лук. Мне кажется, это правильно и избирателям понятно, с какими депутатами Псковского областного Собрания они работают в своем округе.

Также это будет способствовать более эффективной работе депутатов. Каждый из них будет четко понимать границы своего избирательного округа, в состав которого будут входить муниципальные районы полностью. Соответственно в избирательном округе он будет работать с главами и представительным органом каждого конкретного муниципального образования.

Так вот, если отталкиваться от этого принципа, то вариантов нарезки совсем немного. Более того, когда мы попросили Избирательную комиссию еще на первоначальном этапе посмотреть, каким образом это можно сделать, то как раз и появилась цифра в 13 избирательных округов, которая позволяет полностью реализовать описанный выше принцип. Да, какие-то корректировки могут быть, но в основном это касается границ избирательных округов в Пскове и Великих Луках и лишь частично избирательных округов на территории области.



- Возьмем для примера Великие Луки. Кажется, что на округа их условно можно поделить и вдоль, и поперек, и по диагонали…

- Варианты существуют самые разные. В городе важное значение имеет количество избирателей. Если мы возьмем центр города, то он густо заселен, а окраины, естественно, заселены меньше. Поэтому разумно брать за основу центральные части и, соответственно, к ним уже привязывать территории на окраине. Таким образом, по численности избирателей получатся примерно равные округа.

Конечно, границу можно двигать, но с точки зрения предстоящей избирательной компании, с точки зрения кандидатов, которые там будут участвовать, по моему опыту, могу сказать, что это существенного значения не имеет, потому что все равно кандидату придется работать в избирательном округе полностью.

Даже если у него какая-то часть территории и была в составе избирательного округа в действующем созыве, это совершенно ни о чем не говорит. Все равно нужно будет встречаться с потенциальными избирателями, разговаривать с ними, вникать в проблемы - теперь уже нового округа. Только это поможет добиться успеха, ничего другого я просто не вижу.

- Читатели ПЛН интересуются, почему Псков решили поделить вместо шести именно на четыре избирательных округа, а не на пять или три, например?

- Все опять же зависит от количества избирателей. Предположим, если у нас 13 избирательных округов, то общее количество избирателей делится на 13 и получается средняя цифра количества избирателей в округе. Отклонение в ту или иную сторону допускается не более 10%. Исходя из этих расчетов и получается, что в Пскове должно быть четыре избирательных округа, а в Великих Луках – два.

- Приходится слышать опасения, что округа теперь будут слишком большими, и депутаты могут не справиться с этой нагрузкой…

- Я хочу сказать, что и до этого избирательные округа были немаленькими и по протяженности, и по площади. Но в связи с тем, что многие районы у нас были территориально раздроблены и входили в разные избирательные округа частями, было очень неудобно. Именно эти маленькие части раздробленных районов, как мне кажется, и испытывали все-таки дефицит внимания со стороны областных депутатов.

- А если взять Порховский район? На него приходится три избирательных округа, в каждом - по два депутата-единоросса, плюс оппозиция. Получается, что только в Порховском районе было с десяток депутатов.

- Да, депутатов десять, а найти того, кто бы конкретно отвечал за положение дел на конкретной территории было сложно. Тут применима поговорка «У семи нянек дитя без глазу».

Сейчас конечно, площади избирательных округов будут увеличены. Порой практически в два раза – и площадь, и количество избирателей. Но на работу депутатов это никак не повлияет: мы все умеем использовать современные средства коммуникации, у всех есть транспорт. Сегодня можно в течение нескольких минут обменяться большим объемом информации. И выехать на место, поработать с избирателями, с людьми – тоже не проблема.

Я, например, всегда в курсе проблем, происходящих в округе, поскольку постоянно на связи с главами волостей, с депутатами представительных органов, с помощниками на местах.

С этой точки зрения изменение нарезки избирательных округов работу точно не усложнит.