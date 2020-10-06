Политика

Михаил Ведерников занял шестое место в медиарейтинге глав регионов СЗФО в сентябре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял шестую строчку в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа в сентябре. Его медиандекс составляет 25 972,3, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Медиалогия».

На первом месте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (медиандекс - 138 086,2), на втором - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (85 705,6), на третьем - глава Коми Владимир Уйба (39 067,1), на пятом - губернатор Мурманской области Андрей Чибис (26 557,6).

В общероссийском медиарейтинге Михаил Ведерников занимает 39 место (-9 позиций по сравнению с предыдущим месяцем).

Медиаиндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.