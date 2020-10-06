Политика

Игорь Романов выдвинулся на выборы в Собрание депутатов Печорского района

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов подал документы в территориальную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах депутатов Собрания депутатов Печорского района по одномандатному избирательном округу №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«С сегодняшнего дня я приступил к сбору подписей. Мне необходимо заручиться поддержкой 20-ти человек. Немного, но к этому моменту нужно относиться максимально ответственно и внимательно, так как это определенный барьер к участию в выборной кампании», - отметил Игорь Романов.

Напомним, 29 сентября стало известно, что руководитель Псковского регионального отделения Партии Роста Игорь Романов поборется и за кресло главы Великолукского района.

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«Основные пункты нашей повестки - свобода предпринимательской инициативы и создание новых рабочих мест. Но кроме этого не стоит забывать и о благополучии, комфорте и безопасности людей. У нас много нерешенных вопросов. Это и плохое автобусное сообщение, и отсутствие газа в отдаленных селах региона, и перебои с электроэнергией. Все эти болевые точки требуют незамедлительного решения. И бизнес-сообщество здесь может поставить плечо», - прокомментировал свое решение Игорь Романов.

Выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района и главы Великолукского района пройдут в Псковской области 6 декабря 2020 года.