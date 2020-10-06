Политика

Депутаты-единороссы обсудили возможные варианты схемы избирательных округов

Разработанную региональной Избирательной комиссией схему округов обсудили сегодня, 6 октября, депутаты-единороссы на заседании фракции. В предложенном проекте территория области разбита на 13 частей, шесть из которых приходится на Псков и Великие Луки, еще семь объединяют районы.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Сергей Кулаков, приглашенный на заседание фракции «Единая Россия», пояснил депутатам, что при делении области на округа в основу были положены два основных принципа - неделимость муниципальных образований и соответствие численности. По словам представителя избиркома, на 1 июля 2020 года в области проживало 524 тысячи 362 избирателя.

«Если у нас 13 округов, то средняя численность в каждом округе получается около 40 тысяч 336 избирателей. На основании норм Избирательного кодекса Псковской области отклонение допускается в пределах 10%», - сообщил Сергей Кулаков.

Заместитель председателя комиссии уточнил, что при делении области на округа были использованы возможности государственной автоматической системы «Выборы». После занесения всех параметров - общего количества избирателей в области и в отдельных муниципалитетах, количества округов - система автоматически подобрала оптимальный вариант схемы. При этом представитель избиркома не исключил, что другие варианты возможны. «Это все обсуждается, и если у вас есть замечания, высказывайте их, направляйте в Избирательную комиссию Псковской области. 8 октября на совещании мы все сможем обсудить. На данный момент могу сказать, что две политические партии - ЛДПР и КПРФ своих претензий к этому делению не представили. Сказали, что их схема устраивает» - добавил Сергей Кулаков.

Свое предложение коллегам озвучил заместитель председателя Собрания депутатов Борис Полозов. Версия вице-спикера коснулась группирования районов в четырех избирательных округах. «Разбивка, предложенная по Опочецкому району, фактически сечет область с запада на восток пополам. Дедовический район попадает в один округ с Опочецким при том, что между ними нет дороги напрямую», - аргументировал Борис Полозов.

Депутат, в чей округ всегда входит Опочка, предложил объединить в схеме родной район с Пушкиногорским и Себежским. Общая численность в этом случае будет составлять 36 тысяч 529 избирателей. Дедовический район в этом случае можно сгруппировать с Новоржевским и Островским (41 тысяча 828 избирателей), Бежаницкий - с Пустошкинским, Невельским и Усвятским (39 тысяч 736 избирателей), а Великолукский район - с Куньинским, Локнянским и Новосокольническим (42 тысячи 579 избирателей).



На рисунке вариант, предложенный вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов Борисом Полозовым

Спикер областного парламента Александр Котов согласился, что вариант Бориса Полозова укладывается в параметры закона, но обратил внимание, что в этом случае появится не менее вытянутый округ, включающий Остров и Дедовичи, и он так же будет делить область с запада на восток. Похожая ситуация получится с округом, в который входят Усвяты и Бежаницы.

«Можно проверить через электронную систему, наверное, все будет соответствовать. Но надо все-таки определиться с каким-то одним вариантом и договариваться большинством, потому что общую позицию фракции нужно озвучить в четверг», - отметил Александр Котов и напомнил, что, в случае возникновения альтернативы, новую версию нужно будет направить коллегам из других фракций.

Посовещавшись, депутаты-единороссы все-таки решили остановиться на первоначальном варианте. Руководитель фракции Виктор Антонов, подводя итог, подчеркнул, что у всех действующих депутатов могут быть свои предпочтения, связанные с исторически сложившимися территориями, но в ситуации полностью меняющейся схемы все находятся в равных условиях. «Будем работать с избирателями, убеждать, впереди всех ждет процедура предварительного голосования, у всех равные шансы», - отметил вице-спикер.

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Добавим, что 8 октября руководители всех фракций и председатель областного Собрания депутатов соберутся в Избирательной комиссии, чтобы обсудить возможные варианты схемы округов. По предложению Александра Котова избирком подготовит к заседанию схему городских округов, наложенную на карту - что позволить получить более точное представление, где проходит граница.