Политика

Единороссы поддержали кандидатуру Алексея Кузьмина на пост главы Великолукского района

Единороссы поддержали кандидатуру первого заместителя главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству, и.п. главы района Алексея Кузьмина на пост главы района. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Отметим, что заседание местного политического совета Великолукского районного местного отделения Псковского регионального отделения Партии «Единая Россия» состоялось сегодня, 7 октября. На заседании рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Великолукского района.

Председатель ТИК Великолукского района Олеся Егорова засвидетельствовала факт соответствия законодательству процедуры выдвижения. Кандидатура Алексея Кузьмина была поддержана единогласно.