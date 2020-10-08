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Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россия» не терять «остроту обоняния»

08.10.2020 14:36|ПсковКомментариев: 0

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что конкуренция помогает партии не терять хватку.

«Как только партия начинает жить в тепличных условиях, она теряет остроту глаза, она теряет остроту обоняния, она теряет нюх - и начинает работать на воспроизводство самих себя, обюрокрачивается», - заявил Медведев в четверг на встрече с участниками проекта «Политстартап», победившими на региональных выборах в сентябре.

По его словам, единороссам «нечего бояться конкуренции ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов». «Да, нужно относиться с уважением к тем идеям, которые высказываются. Нужно самим все это наматывать на ус. Но бояться не надо», - сказал он, пишет «Интерфакс». 

Медведев напомнил, что он сам в 2012 году был инициатором упрощения регистрации партий, и заявил, что до сих пор остается сторонником многообразия партийной системы в России.

«У нас сейчас есть система партий, которая гораздо более многочисленная и пестрая, чем та, которая была до этого периода, до 2012 года. И я считаю, что это правильно», - сказал лидер ЕР.

Обюрокрачивание, считает он, партии власти «пока не грозит», и прошедшая компания показала, что ЕР не работает в тепличных условиях, а «завоевывает авторитет в поле» и способна «оставаться в мейнстриме».

Между тем, прогнозирует Медведев, какие-то из малых партий останутся, какие-то исчезнут. «Поживем - увидим, кто из них (малых партий - ред.) дойдет до выборов в Государственную Думу, а кто - нет», - добавил председатель ««Единой России».

Теги: #Единая Россия #политика #партии #Политстартап
Источник: Псковская Лента Новостей
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