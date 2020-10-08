Политика

Лидия Драгунова не исключает продолжения депутатской карьеры

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова не исключает своего выдвижения на выборы в следующий созыв парламента по одномандатному округу. Об этом она рассказала 9 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос, готова ли она отказаться от мандата в пользу более сильного кандидата, Лидия Драгунова ответила: «Все будет зависеть от моих избирателей, решение должно приниматься совместно».

Она напомнила, что решение о выдвижении кандидата партия «Единая Россия» будет принимать через предварительное голосование. «Если избиратели будут хотеть (выдвижения ее кандидатуры - ред.), почему бы не попробовать», - сказала Лидия Драгунова.

Депутата не пугает ситуация, когда на выборах «и слева миллионер, и справа миллионер». «Я боец по жизни», - заявила Лидия Драгунова.

Напомним, Лидия Драгунова в 2016 году избрана депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №6.