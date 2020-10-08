Политика

Антон Морозов: Россия не должна оказывать силовую поддержку режиму Лукашенко

Россия не должна оказывать силовую поддержку режиму президента Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов в эфире программы «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 9 октября.

«Несмотря на наши союзнические отношения с Белоруссией, мы не должны вмешиваться в этот процесс, - считает он. - Тем более не должны оказывать какую-то силовую поддержку режиму Лукашенко. И не должны, как мне представляется, оказывать существенную финансовую поддержку этому государству. Мы и так открыли границы, открыли свой рынок для белорусских товаров. Белорусы имеют право трудоустраиваться на территории России, им не требуется разрешение на пребывание в нашей стране. Мы и так распахнули для них дверь».

По мнению Антон Морозова, отнимать у российских регионов деньги и давать Белоруссии - это неконструктивный подход.

«Вместе с тем, нам было бы невыгодно, если западные государства спровоцировали бы революцию в Белоруссии по принципам украинского майдана, установили бы антироссийский режим, который разорвал бы все экономические связи с нашей страной и лишил бы белорусов того, что они имеют сейчас, - продолжил парламентарий. - Ситуация непростая. Из нее надо искать выход с умом - так, чтобы не навредить нашим гражданам, которые тоже нуждаются в поддержке, при этом сохранить влияние в Белоруссии, чтобы они окончательно не отвернулись от России».

Антон Морозов добавил, что молодое поколение, протестующее в Белоруссии, видит что их страна - это «осколок Советского Союза, старорежимного управления, когда нет политической конкуренции, нет в достаточной степени политических свобод у граждан, нет свободы выбора».