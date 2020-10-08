Политика

«Нужно как можно больше ухватить»: Лидия Драгунова о своих наставниках

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова (фракция «Единой России») рассказала, как добилась успеха. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 9 октября она заявила, что ей никто не помогал стать депутатом, а добиться успеха ей помогли «работа и вера».

Лидия Драгунова выросла в окружении преподавателей. Отец депутата по специальности был философом, работал учителем в школе, в 2016 году его не стало. Мама преподавала историю и обществознание в ППК. Сестра Лидии Драгуновой работает в псковском колледже, она тоже преподаватель-историк.

В 2010 году Лидия Драгунова поступила на бюджетное отделение московского вуза, но в сентябре сразу же вернулась обратно. Общежитие находилось в 4 часах езды от места учебы, Лидия Драгунова не была готова тратить 8 часов в день на передвижение. «Мне дороже знания, поэтому я вернулась очень быстро», - рассказала она. Она поступила на юрфак ПсковГУ и не жалеет об этом.

Также во время беседы Лидия Драгунова вспомнила, что одной из первых в стране стала сторонником «Единой России», тогда ей было всего 17 лет. Девушка вступила в ряды сторонников как раз в момент снижения возрастной планки с 18 до 16 лет. Будущий депутат прочитала уставы всех партий, где есть молодежное отделение. По ее словам, хорошие идеи есть у любой партии, но самый «компактный вариант» она нашла у «Единой России». В 15 лет она пришла в «Молодую Гвардию Единой России», потом стала сторонником, затем - секретарем первичного отделения партии.

Лидии Драгуновой, как она сама призналась, очень помогли секретарь городского отделения «Единой России» Иван Цецерский и руководитель регионального исполкома партии Александр Гончаренко. «Когда ты общаешься с такими людьми, нужно как можно больше ухватить», - считает гость студии.

Она также объяснила, почему работала помощником у разных депутатов Псковской городской Думы - «хотелось посмотреть, как работают списочники и одномандатники». Лидия Драгунова добавила, что любит «живую работу», потому что, «сидя в бумагах», получаешь только теоретическую основу.

Лидия Драгунова утверждает, что никто ей не помогал. А первым человеком, который посоветовал ей идти в политику, был координатор «Молодой Гвардии» по Северо-Западу Михаил Черепанов. «Были люди, которые не верили или ставили подножки», - рассказала депутат. По ее мнению, работа и вера решают очень многое.

Депутат рассказала и о своей семье. С будущим мужем она познакомилась в коридоре Госдумы. А в декретном отпуске оба раза была всего по 70 дней. Двумя ее дочерьми занимается бабушка. По словам Лидии Драгуновой, дети в надежных руках. Со своей мамой она научилась читать в два года. «Моя мама очень много вкладывает в детей, если она в чужих вкладывалась, как в своих», - обратила внимание Лидия Драгунова. По ее словам, это не означает, что они с мужем не занимаются воспитанием.

Лидия Драгунова в 23 года была избрана депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовали 29,93% избирателей, принявших участие в выборах. Сегодня она занимает должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, осуществляет полномочия на постоянной профессиональной основе.