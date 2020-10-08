Политика

Коммунисты выдвинули кандидата на должность главы Великолукского района

На пленуме комитета Великолукского районного отделения КПРФ, который состоялся сегодня, 9 октября, выдвинули кандидатуру члена обкома КПРФ Александра Тарасова на выборы главы Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении КПРФ.

Александр Тарасов родился 19 сентября 1963 года, имеет высшее образование. Он руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Собрания депутатов Новосокольнического района, первый секретарь Новосокольнического райкома КПРФ, член обкома КПРФ.

Напомним, от «Единой России» в выборах главы Великолукского района будет участвовать первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин, от ЛДПР - депутат Псковского областного Собрания Юрий Павлинов, от «Партии Роста» - руководитель регионального отделения партии Игорь Романов. Кроме того, в выборах примет участие самовыдвиженец - машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов.