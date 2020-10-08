Политика

Укрупнение избирательных округов добавит депутатам работы - Антон Минаков

В 2021 году состоятся выборы депутатов Псковского областного Собрания VII созыва, и в его составе будет уже не 44 парламентария, как сейчас, а 26. В связи с этим в псковском регионе формируется новая схема нарезки избирательных округов. Ее разработкой занималась Избирательная комиссия Псковской области. По новому проекту территория региона будет разбита на 13 округа, 4 из них в Пскове, 2 - в Великих Лук и еще 7 объединяют районы. С предложенной схемой нарезки округов ознакомились все партийные фракции областного Собрания. О том, как ее оценивают либерал-демократы, в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков.

- Антон Александрович, как обсуждение новой схемы нарезки округов проходило в вашей фракции?

- Мы изначально поддержали инициативу о сокращении числа депутатов с 44 до 26, поскольку и наш председатель Владимир Вольфович Жириновский, и мы неоднократно говорили, что у нас слишком много чиновников и депутатов, и в Псковской области такое количество депутатов не нужно.

У нас в Собрании есть ряд депутатов, которые годами ни разу не выступили и не внесли ни одного законопроекта. Считаю, от таких надо избавляться.

- Как вы в целом оцениваете предложенный избиркомом вариант нарезки округов?

- Что касается нарезки округов, какая бы она ни была - в том виде, в котором ее презентовала Избирательная комиссия Псковской области, или в другом - это повлечет за собой больше трудностей и временных трат в период предвыборной кампании.

- На ваш взгляд, как укрупнение округов скажется на взаимодействии депутатов с избирателями? Не будут ли жители региона теперь реже видеть своих депутатов, раз уж им придется отвечать сразу за несколько районов?

- Надеюсь, на жизнь избирателей это никак не повлияет, а на работе депутатов, безусловно, скажется. У депутатов появится больше работы, больше встреч с избирателями, увеличится число поездок по региону.