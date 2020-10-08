Политика

Виктор Антонов: Нас ждет очень интересный предвыборный процесс

В 2021 году Псковское областное Собрание начнет отсчет седьмого созыва не только с новым составом депутатов, но и с заметно меньшим их количеством – с 44 число парламентариев сократят до 26. Изменится в Псковской области и количество округов: их останется лишь 13. Сейчас готовится проект постановления по принятию нового проекта их нарезки.

Вице-спикер регионального заксобрания, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов рассказал Псковской Ленте Новостей, насколько острым было парламентское обсуждение предложенного избиркомом проекта нарезки округов, что думают о нем единороссы, и готовы ли они к новым условиям депутатской работы в следующем году.

- Виктор Васильевич, проект новой нарезки избирательных округов, представленный региональным избиркомом, рассмотрели уже все фракции Псковского областного Собрания депутатов. Каким было обсуждение проекта у единороссов? Была ли дискуссия, споры, выступали ли депутаты с интересными предложениями?

- Честно признаюсь, для меня было несколько неожиданно, что большинство парламентариев в Псковском областном Собрании восприняли идею о сокращении количества депутатов очень положительно. Практически все. Я хорошо помню, когда нас, депутатов, в заксобрании было 22, потом 33, потом 44. Уже тогда многие депутаты, из тех, кто проходил все эти этапы, были против увеличения. Но так складывались обстоятельства. И даже появился закон, который предлагал такой размах в парламенте.

Но, как оказалось, на сегодня это уже не актуально. И, на мой взгляд, и по мнению очень многих моих коллег, что это много, и нет необходимости сохранять такое количество депутатов в представительном и законодательном органе власти. И это решение не было только депутатов «Единой России», его поддержали и другие фракции. Можно даже говорить о едином порыве. Да, некоторые фракции и депутаты высказывали мнение, что надо поменять соотношение одномандатников и тех, кто приходит в парламент по спискам (сейчас 50 на 50). Здесь была дискуссия. Но яростного сопротивления и возражений со стороны депутатов, прежде всего, от оппонентов «Единой России» я, честно говоря, не слышал. Да, были предложения, и были, кстати, и споры по изменению округов.

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Что касается заседания нашей фракции, то жарких дискуссий не было. Предложения были, но они не носили какого-то радикального характера. Скорее, высказывали мнения, как еще можно оптимизировать проект нарезки округов. К примеру, вот этот район к этому лучше присоединить. Так, прозвучало предложение поменять округа, в которые входят Дедовичи, Опочка и Бежаницы. Но такие предложения не нашли поддержки, и абсолютное большинство наших депутатов, кроме одного в нашей фракции, проголосовали за тот вариант, который выдал нам избирком.

Избирательная комиссия Псковской области достаточно серьезно и долго работала над проектом нарезки избирательных округов. При ее составлении использовалась специальная компьютерная система, которая сделала все необходимые расчеты.

Главная задача – не дробить районы. Главное, чтобы было определенное количество избирателей на каждом округе. Не менее важно, уменьшить расходы бюджета.

Работа проделана серьезная, и, насколько я знаю, все фракции поддержали предложенный вариант.

- Наверняка среди ваших коллег есть те, кто намерен продолжить депутатскую карьеру в следующем созыве Псковского областного Собрания депутатов. Они осознают, что со следующего года им придется работать с большей нагрузкой, с более крупными округами, с возросшим количеством избирателей?

- Конечно, такие есть. И это очень правильно, потому что должна быть преемственность, в том числе и в политике. Но на сегодняшний день, пока никто активно не заявлял о том, что точно пойдет на следующие выборы. Возможно, такая сдержанность связана как раз с тем, что есть понимание увеличивающейся ответственности.

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Наверное, сейчас люди присматриваются, прежде всего, к тем районам, с которыми они не так хорошо знакомы, оценивают свои силы и шансы. Я думаю, нас ждет очень интересный предвыборный процесс. Думаю, изменится ценность и статусность депутата Псковского областного Собрания.

- Виктор Васильевич, с учетом сказанного вами получается, что на грядущей сессии сюрпризов при рассмотрении этого вопроса не будет?

- Если говорить о внутрипартийной дисциплине, то уверен «Единая Россия» проголосует в полном составе за предложенный проект.

Может быть, кто-то на сессии и будет готов выступить на эту тему, не согласиться с чем-то, внести какие-то свои предложения, но поскольку обсуждение во всех фракциях уже состоялось и есть поддержка проекта нарезки округов, полагаю, что соответствующий законопроект будет обязательно принят.