Политика

Дарья Козьякова: Для избирателей главное - понимать, к кому можно обратиться

В 2021 году в Псковской области сократится количество избирательных округов: их останется лишь 13. При этом они станут крупнее, а районы не будут больше дробиться их границами. Стоит ли местным жителям переживать, что их проблемам будут уделять меньше внимания, а депутатам - что они не справятся с таким объемом работы?

Как оценивают грядущие изменения сами депутаты, и как их воспринимают избиратели Псковской Ленте Новостей рассказала депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

- Дарья Викторовна, вопрос о необходимости нового территориального деления Псковской области с точки зрения избирательных округов обсуждается уже достаточно давно. Наконец, эта идея стала обретать свою плоть: на грядущей сессии будет приниматься законопроект, который сократит и укрупнит избирательные округа в регионе. Как вы оцениваете этот процесс с точки зрения депутатской работы?

- Я - депутат как пятого, так и шестого созывов, и по итогам работы в разных составах областного Собрания могу сказать, что с вопросом территориального отделения Псковской области и его проблематикой мы сталкиваемся действительно уже давно, я говорю и о депутатах-одномандатниках, и о тех, кто пришел в парламент по спискам от партий.

Возьму для примера наш округ №20. В него входят Опочка, Себеж и одна маленькая волость Красногородского района. Если появляются проблемы на территории района, депутат выходит с ними на уровень региона. Очень сложно из числа территории всего района выделить проблематику, допустим, одной какой-нибудь маленькой волости и защищать ее интересы. Конечно, важна проблема любой волости, но, когда ты решаешь проблему на уровне региона, территориальная все-таки привязка должна быть более комплексной. Потому что здесь идет связка с работой местной администрации, местного депутатского корпуса районного Собрания, городского Собрания. Когда подход комплексный, это всегда продуктивнее.

Согласно новой нарезке у нас получается, Себежский, Пустошкинский и Невельский районы войдут целиком. Это будет новый округ №13.

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- Удобно будет депутату работать в таком большом округе? Звучит очень внушительно – сразу три района.

- Может быть, и звучит пугающе, что сразу три района в округе, если брать территориально, но если брать по числу избирателей, то нагрузка на депутата на самом деле существенно не изменится. Да, придется разветвлять свою деятельность с точки зрения работы как минимум с тремя администрациями районов и трем созывам районных собраний. В любом случае, можно будет комплексно разделить проблематику и представлять интересы избирателей каждого района в целом, что, на мой взгляд, все-таки повысит результативность деятельности депутатского корпуса областного Собрания.

- Как вы оцениваете работу Избирательной комиссии Псковской области, которая разработала новый проект нарезки округов?

- Конечно, они – молодцы! Это была очень сложная задача. Большую работу проделала и наша территориальная комиссия. У нас практически в каждом поселении были десятимандатные округа, сейчас мы пришли к двух-трем округам в поселениях. Опять же, укрупнив тем самым зону ответственности. За этим стоит огромный труд: и с документами, и с населением, и с областными и городскими властями.

Естественно, если брать масштаб такой работы уже на территории области, то понимаешь, насколько огромная проведена работа.

- Вы наверняка находитесь в постоянном контакте со своими избирателями. Как они реагируют на все эти новшества? Не обеспокоены ли они тем, что депутатов будет меньше в новом созыве, что округов будет меньше, но при этом они станут крупнее?

- Поле избирателей делятся на два лагеря. Первые – это активные и позитивные избиратели, которые видят, скажем так, в работе депутатов толк и смысл. И это большая часть нашего избирательного округа. Вторые – те, кто проявляют активность только на каких-либо информационных площадках в сети Интернет. Они зачастую даже не отдают себе отчет, что на самом деле происходит. Так вот, от большего количество избирателей мы видим позитивную реакцию. Они понимают, в частности, что сокращение депутатского корпуса повлечет за собой и сокращение расходов бюджета.

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Люди здравомыслящие, которые являются нашими сторонниками, они относятся и к сокращению количества депутатов, и к новой нарезке округов достаточно спокойно. Для них главное – понимать, к кому можно обратиться, как получить обратную связь, и как система работы будет налажена в целом. Каких-либо переживаний по этому поводу у людей на самом деле нет.