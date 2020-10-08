Политика

Петр Алексеенко: Депутатам представили оптимальный вариант нарезки округов в Псковской области

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании воздержалась, когда принималось серьезное парламентское решение – о сокращении со следующего созыва депутатского корпуса с 44 до 26. Коммунистам оно показалось слишком радикальным.

Однако вместе с сокращением числа депутатов планируется уменьшить и количество избирательных округов в регионе – их останется лишь 13. Как оценивают коммунисты этот процесс, считают ли необходимым что-то поменять в представленном Избирательной комиссией Псковской области проекте нарезки округов и с какими предложениями готовы выступить на грядущей сессии – об этом Псковской Ленте Новостей рассказали лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко.

- Петр Васильевич, насколько дискуссионным внутри вашей фракции стал вопрос о новой нарезке избирательных округов в Псковской области?

- Избирком нам представил уже готовый проект нарезки округов. У нас были предложения по изменению границ некоторых из них. Например, округ, в который вошел Порховский район показался нам слишком большим по протяженности. Были предложения и по Пскову, и по Великим лукам. Однако в процессе обсуждения мы согласились с доводами избиркома.

Тем не менее на очередной сессии мы намерены внести предложение от имени нашей фракции, чтобы количество депутатов было сокращено все-таки не до 26, а до 35. Наше предложение не потребует изменения предложенной нарезки: 13 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 22 депутата по единым избирательным округам, по партийным спискам.

- Как вы обоснуете такое предложение?

- Мы это обосновываем тем, что в случае сокращения количества избранных депутатов по единым избирательным округам, уменьшится представительство депутатов от политических партий, и наше областное Собрание уже не будет представлять весь тот спектр политической жизни, который есть у нашей области. Прошедшие выборы, которые состоялись 13 сентября, показали, что по одномандатным округам ни один депутат от политических партий, кроме «Единой России» не прошел. В то время как по спискам - по единым округам - прошли представители 6 политических партий. Все-таки должно учитываться мнение всех людей.

Посмотрим, как на это предложение отреагируют наши коллеги-депутаты.

Законодательство - и федеральное, и областное – предусматривает, что можно внести изменения в Избирательный кодекс, и две трети избирать по партийным спискам, а одну треть по одномандатным округам. Такой расклад соответствует действующему законодательству.

До 26 депутатов – это очень большое сокращение. Обосновывают такое уменьшение депутатского корпуса тем, что в регионе сократилось количество избирателей. Однако мы анализ сделали за 10 лет и выяснили, что лишь на 10% сократилось количество избирателей, в то время как депутатов предлагают сократить на 40%.

Чем больше депутатов, тем больше представительство, больше политических партий, больше предложений и дискуссий, мнений. Это только на пользу должно пойти работе областного заксобрания.

- В то же время вы согласились с тем, что 13 избирательных округов в Псковской области достаточно. Как вы оцениваете работу Избирательной комиссии, которая представила проект нарезки округов?

- Они все сделали добросовестно. Даже с учетом наших предложений по слишком вытянутым округам, мы увидели, что представлен оптимальный вариант – по-другому никак не получалось.

Но, конечно, депутатам тяжело будет работать в больших округах, куда целиком входят три-четыре района. Это существенная нагрузка.