Политика

Наталья Тудакова: В новой схеме нарезки округов Псковской области все сбалансировано

В 2021 году жителям псковского региона предстоит избрать Псковское областное Собрание VII созыва, и в его составе будет уже не 44 депутата, как сейчас, а 26. В связи с этим в регионе сократится количество избирательных округов: их останется лишь 13, и они будут крупнее, чем до сих пор.



В чем преимущество новой схемы нарезки и как укрупнение округов скажется на работе парламентариев следующего созыва, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Наталья Тудакова.

- Наталья Викторовна, Избирательная комиссия Псковской области разработала новую схему нарезки округов. С ней имели возможность ознакомиться все фракции областного Собрания. Как обсуждение предложенной схемы проходило у справедливороссов? Были ли какие-то существенные замечания и предложения?

- Прежде всего скажу, что моя подпись стояла под законопроектом о сокращении численности депутатов областного Собрания. Я - один из авторов этой инициативы, поэтому наша фракция однозначно ее поддерживала. Мы внимательно изучили предложенную схему нарезки избирательных округов. Принципиальных замечаний и предложений от членов фракции не поступало. В целом мы считаем ее наиболее оптимальной, и фракция «Справедливой России» на сессии областного Собрания поддержит вариант, предложенный Избирательной комиссией Псковской области.

- Сокращение числа депутатов регионального парламента повлечет за собой укрупнение избирательных округов. Как вы считаете, не осложнит ли это работу депутатов? Ведь по сути одному депутату придется отвечать за несколько районов.

- Я не вижу никаких сложностей с точки зрения работы депутатов, тем более что и при нынешней нарезке округов одному депутату приходится отвечать за разные районы. Разница лишь в том, что сейчас в округ зачастую входят части разных районов, а по новой схеме районы будут входить в округ целиком, даже если их будет в одном округе по 2-3. И это правильно.

- А для областного центра 4 избирательных округа — не много?

- Нет. Считаю, что в новой схеме все сбалансировано, исходя из принятого решения о сокращении числа депутатов и из общего числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципальных образований.

- Некоторые ваши коллеги из оппозиционных партий переживают, что из-за сокращения численности депутатов и уменьшения количества округов представителям не партии власти будет сложно попасть в региональный парламент. Разделяете ли вы эти опасения?

- Да, у нас были опасения, что сокращение числа депутатов отразится на представительстве «Справедливой России» в региональном парламенте следующего созыва, но наша фракция на данный момент - одна из самых инициативных, от нас исходят законопроекты, и мы постараемся, чтобы наша работа и впредь была видна избирателям. Быть может, в новом созыве наша фракция будет представлена более качественно.