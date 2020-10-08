Политика

Юрий Сорокин: Избирателей интересует не количество депутатов, а эффективность их работы

Избирательная комиссия Псковской области представила новую схему нарезки 13 избирательных округов для грядущих в следующем году выборов в региональный парламент. Такая работа проведена в связи с сокращением численности депутатов в следующем созыве - вместо 44 их останется лишь 26.

Парламентская реформа предполагает, что теперь избирательные округа будут включать муниципальные районы целиком. Сейчас некоторые из них раздроблены, из-за чего порой местные жители не очень понимают, к какому депутату обратиться за помощью.

Как изменится работа депутатов в условиях новой нарезки округов и чего от нее ждут избиратели Псковская Лента Новостей попросила рассказать вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрия Сорокина.

- Юрий Юрьевич, как изменится работа депутатов и жизнь избирателей после сокращения количества избирательных округов в Псковской области?

- Отмечу, что я был одним из тех, кто предлагал идею о необходимости сокращения количества депутатов и об увеличении избирательных округов. Думаю, что в жизни избирателей от этого решения ничего не изменится, а вот у депутатов повысится ответственность.

В проекте новой нарезки округа стали больше территориально и по количество избирателей: по 42-44 тысячи человек. Это, конечно, существенная прибавка и заметно добавит ответственности и забот депутату. Особенно это касается депутатов-одномандатников.

Я считаю, что депутатство не должно быть развлечением или являться способом удовлетворения своих амбиций. Это реальная работа с людьми и реальная ответственность за принятие тех или иных решений.

- Вы сказали, что вы были инициатором сокращения числа депутатов и укрупнения округов. Каковы главные аргументы?

- Во-первых, это принесет экономию бюджету в 100 миллионов рублей. Это существенная сумма, которая может быть потрачена на другие важные моменты.

Во-вторых, для актуального количества населения в Псковской области 26 депутатов – оптимальное число. Когда мы обсуждали этот вопрос в региональном парламенте и на заседании фракции, никто в принципе против сокращения не выступал. Все готовы к борьбе, но, как в спорте, победит сильнейший.

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- Нет ли опасений, что депутаты не справятся с возросшей нагрузкой?

- Когда депутат принимает решение участвовать в выборах, он же видит географию округов, количество избирателей, определяется для себя, сможет ли он с этим справиться или нет. Самый главный вызов, пожалуй, это не расстояния и масштабы, а число избирателей – чем их больше, тем больше потенциальных проблем. Те, кто решил принимать участие в выборах, должны это четко понимать.

Мы должны рассматривать не вопрос о том, как депутат будет добираться до того или иного населенного пункта. Я не думаю, что это станет проблемой. Служебные командировки есть и сейчас, а для депутатов, которые работают на платной основе, оплачиваются из бюджета. Мы должны понимать, какие проблемы ждут парламентария на каждом конкретном округе.

Избиратели, безусловно, ждут, что избранный депутат будет реально отстаивать и защищать их интересы. Это опять же вопрос ответственности, теперь ее будет гораздо больше.

Это многих заставит подумать, нужны ли им такие заботы, такая трата энергии и нервов. Это тяжелая работа. Каждый будет принимать это решение. Хотя у нас в областном Собрании все депутаты - народ крепкий и не робкого десятка. Поэтому, думаю, многие продолжат участие в выборах.

- Раз уж мы заговорили об ожиданиях избирателей, поделитесь вашим опытом общения с населением – как люди реагируют на сокращение депутатского корпуса, на укрупнение избирательных округов?

- Избирателей не очень волнует, что депутатов станет меньше. Их интересует, кто конкретно будет защищать их интересы, будет ли он их слушать, открыты ли будут двери у депутата, когда они захотят прийти со своей проблемой. Поэтому у каждого депутата есть общественные приемные, где они ведут приемы.

У партии «Единая Россия» на улице Гоголя в Пскове открыта общественная приемная, где двери всем открыты. Во время пандемии коронавируса приемы продолжались в онлайн-формате, принимались звонки, почтовая корреспонденция. Волонтеры помогали. Все это работало, даже в таких условиях, когда были серьезные ограничения по личным встречам. Люди в нашей общественной приемной работали до восьми вечера шесть дней в неделю.

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Еще раз повторю, избирателей не очень интересует, сколько будет депутатов, их интересует насколько эффективно они будут работать.