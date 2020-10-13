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Политика

Дарья Козьякова ответила на заявление Антона Морозова о непризнании выборов главы Себежского района

13.10.2020 19:01|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковского областного Собрания, секретарь Себежского районного отделения партии «Единая Россия» Дарья Козьякова в своем инстаграм-аккаунте прокомментировала позицию депутата Госдумы от ЛДПР Антона Морозова по поводу необходимости отмены результатов выборов главы Себежского района.

«Когда приезжие называют нас самозванцами или кто чьих будет... И вроде бы выборы в Себежском районе уже прошли, но страсти вокруг сего политического процесса все не утихнут! Но если на фоне разворачивавшейся предвыборной гонки все используемые приемы и методы были предсказуемы и терпимы, то слушать оскорбления после инаугурации высшего выборного должностного лица муниципалитета стало не просто неприятно, а местами противно», - написала Дарья Козьякова.

«Конечно, я не могу не прокомментировать оскорбления от депутата ГД от партии ЛДПР, который на прошлой неделе, посетив наш чудный Себежский край, обозвал действующую власть самозванцами!!! Мне искренне не ясно, кто дал ему такое право и откуда вдруг такой интерес. Если брать количество визитов лиц такого уровня, то наш район плотно отражен в графике депутата Госдумы от "Единой России". Речь об Александре Козловском. Но что-то я не припомню, когда депутаты от оппозиции были у нас в гостях, и уж, не приведи господи, что-нибудь для кого-нибудь сделали», - отметила депутат.

По мнению Дарьи Козьяковой, со стороны Антона Морозова было опрометчиво говорить про то, как в Себежском районе уважают бывшего кандидата от партии ЛДПР на должность главы района. «Особенно нелепо было использовать аргументы про то, что он депутат районного Собрания. Интересно, он в курсе, что в данной должности господин Харлашин меньше месяца? - заметила Дарья Козьякова. - Я уже молчу о том, что говорить про возможную победу на прошедших выборах можно было, стоя на второй ступени пьедестала, но никак не на третьей».

«Конечно, все жители района помнят выборы 2015 года, когда вышеуказанный гражданин расписал в округе весь асфальт, и подростки бегали по всему району в футболках с вышеуказанной фамилией. Только вот асфальт отмыли, дети побежали дальше. Также растворился и данный кандидат, а мы с вами остались жить и работать на своей родной земле. Вот и сейчас районная администрация во главе с действующим главой, который более чем достойно выдержал все эти перипетии, продолжает упорно и кропотливо работать на благо района. А слова депутата Морозова про то, что район никак не развился за последние 10 лет, лишь указывают на то, как он от нас далек вместе со своей командой. Ведь то, как наш район расцветает с каждым днем, не заметит только слепой», - заявила депутат областного Собрания.

 
«И еще, я бы хотела разочаровать данных господ в том факте, что наше население не разобралось в ситуации с голосованием, поэтому такой результат. Не нужно делать наших избирателей такими недалекими, наш электорат в современном обществе достаточно грамотен и вменяем, людей нужно уважать и ценить их мнение, а не делать из нас простачков. Все унесутся за горизонт сохранять свои портфели, а мы останемся здесь: жить, работать и растить наших детей!» - заключила Дарья Козьякова.
Теги: #Себежский район #ЛДПР #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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