Политика

«Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии, где обсуждались приоритеты народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня, услышать - и это, наверное, самое главное - те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние месяцы «Единая Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании, общественное обсуждение некоторых положений будущей программы, и именно запросы и предложения граждан лягут в основу документа. Председатель партии подчеркнул, что программа - не «набор лозунгов», а рабочий документ, рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.

Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений.

Большой блок в документе будет отведен под «социалку». В частности, развитие адресной помощи людям, обеспечение качественного и доступного здравоохранения с учетом новых вызовов. Дмитрий Медведев предложил инструмент обязательного лекарственного страхования - когда препараты по рецепту врача пациенты получают за счет государства.

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Среди элементов, которые усилят действующее трудовое законодательство, он назвал социальное партнерство и усиление роли работников в управлении экономикой, в том числе через общественные объединения, решение проблем самозанятых. По мнению Дмитрия Медведева, все эти предложения нужно отразить в предвыборной программе.

В то же время в партии продолжат заниматься системными проектами, которые «Единая Россия» реализует уже много лет. Это создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни на селе. Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что в сельских территориях нужно стремиться к созданию инфраструктуры, близкой к городской. Речь, в частности, о доступности медицины, образования, благоустройстве.

«Нужна, вне всякого сомнения, всеобщая газификация сельских домохозяйств не за счет потребителя, а за счет других источников. И, конечно, создание удобных дорог и транспортных возможностей для свободной поездки жителей сел в города», - сказал Дмитрий Медведев.

Что касается развития системы здравоохранения в целом, то, по словам Председателя партии, в программе партии необходимо отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в этой сфере, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии.

Говоря об алгоритме работы над проектом народной программы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что предварительный сбор предложений продолжается.

«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», - отметил он.

По его словам, для сбора предложений будут использовать общественные приемные, и встречи депутатов и кандидатов с избирателями, и онлайн форматы.

Следующее заседание программной комиссии «Единой России» пройдет уже в ноябре.