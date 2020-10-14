Политика

Александр Козловский: Программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области

Программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области. Об этом заявил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Предвыборная программа кандидатов в депутаты будет основываться на наказах избирателей и будет направлена на решение проблем, которые озвучивают жители Псковской области», - подчеркнул он.

По словам Александра Козловского, в настоящее время партия формирует народную программу, с которой кандидаты пойдут на выборы.

«Кандидаты "Единой России" плотно общаются с населением, формируют народную программу, отражающую насущные проблемы жителей, - сказал депутат. - Ключевую часть наказов избирателей "Единой России" составляют социальные вопросы, а также вопросы развития экономики и сельского хозяйства».

В региональной общественной приемной размещен информационный ящик для сбора предложений в народную программу, в общественных приемных местных отделений партии также появятся ящики для осуществления обратной связи с населением.

Жители районных центров и городов смогут написать письмо в партию и внести предложения по качественному улучшению жизни в своем населенном пункте.

Кроме того, жители Псковской области всегда могут обратиться с интересующими их вопросами в региональную общественную приемную партии по телефону 8(8112) 662512 с 9.00 до 18.00, в приемные местных отделений или направить обращение на электронную почту roppskov_903@mail.ru.