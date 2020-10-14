Политика

Глава ЦИК высказалась против дня тишины перед выборами

Председатель ЦИК Элла Памфилова высказалась против дня тишины перед выборами, сообщает РИА Новости. По ее мнению, в современных условиях день тишины бессмысленен.

«По дню тишины. С этим надо решать. Я согласна тоже, что он не должен "прыгать". Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен. Вот моя точка зрения, но я ее не навязываю, надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остается», - сказала Памфилова на встрече с экспертами и политологами.

Напомним, день тишины установлен законом накануне единого дня голосования.