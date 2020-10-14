Политика

Выдвижение кандидатов на пост главы Великолукского района завершится 15 октября

Выдвижение кандидатов на пост главы Великолукского района завершится 15 октября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он напомнил, что Собрание депутатов Великолукского района приняло решение назначить выборы главы на 6 декабря. Процесс подготовки к этой избирательной кампании идет в рамках утвержденного плана-графика.

«15 октября закончится выдвижение кандидатов. Несколько партий уже провели свои конференции и приняли решение о выдвижении того или иного кандидата. Документы на регистрацию должны быть представлены до 26 октября, до 4 ноября пойдет регистрация кандидатов, агитационный период начнется с 7 ноября», - сообщил Игорь Сопов.

Напомним, главу Великолукского района будут выбирать на 5 лет.