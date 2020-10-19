Политика

Андрей Турчак о политике «на кончиках пальцев», вертикали власти и «сливках» для оппозиции

ПЛН завершает публикацию эксклюзивного интервью с секретарем Генсовета «Единой России», сенатором от Псковской области Андреем Турчаком. Напомним, в первой части беседы экс-губернатор ответил на вопросы о работе по сохранению псковских памятников культуры, рассказал о своей деятельности в Москве и планах на 2021 год, сообщив, что планирует участвовать в выборах депутатов Псковского областного Собрания. Сегодня – вторая часть разговора. Речь пойдет о выборах в Госдуму и региональный парламент, результатах деятельности депутата-единоросса Александра Козловского, перспективах местного самоуправления и работе в ассоциации развития МСУ экс-главы Пскова Ивана Цецерского, ближайших соратниках Андрея Турчака Александре Борисове и Максиме Жаворонкове.

Выборы-2020: счет на табло

- Андрей Анатольевич, в одном из предыдущих ответов вы напомнили о недавних выборах. В Псковской области в сентябре завершилась масштабная кампания в муниципалитетах. Как вы в целом оцениваете результаты «Единой России»?

Начиная ответ, Андрей Турчак обращается к образу из спорта: дескать, вот есть счет на табло – посмотришь на цифры, и всё понятно. Поэтому оценка выборов для «Единой России» (а партия получила в Псковской области порядка 84% мандатов) - «самая позитивная».

- Но здесь важен не результат в количестве мандатов и в процентах, которые партия получила на том или ином уровне выборов, - уточняет секретарь Генсовета партии.

- То есть не «жахнуть всех», как вы когда-то выразились?

- Важно получить доверие избирателей, и этот результат лишний раз подтверждает, что «Единая Россия» вместе с исполнительной властью региона движется в правильном направлении, отвечает на запросы граждан, старается слушать и слышать людей, как ни заезжена эта фраза. Я думаю, что на результаты, которые мы получили по итогам голосования в Псковской области и в целом в России, повлияло, в том числе, активное участие нашей партии в работе волонтерских центров в период пандемии, в помощи гражданам, в помощи врачам — действительно, по всей стране, в том числе в Псковской области, была развернута сеть волонтерских центров, закупались средства индивидуальной защиты, помогали в доставке продуктов, закупались продуктовые наборы для врачей и автомобили скорой помощи. «Единая Россия», по сути, была единственной политической партией и политической силой, которая в этот тяжелый момент оставалась с гражданами. И граждане таким образом выразили свою благодарность. Я уверен, что это добавило нам голосов и процентов на выборах по всей стране.

- Эта кампания была первой для секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского, который уже почти год возглавляет псковских единороссов. Вы удовлетворены его работой, получается у него?

- Он вырос как секретарь за это время, - с видимым удовлетворением говорит Андрей Турчак. - Самое главное, что, будучи депутатом Государственной думы и имея напряженный график, он не просто находит время, чтобы в регион приезжать, а не вылезает из районов. Я внимательно слежу за его работой. Каждую неделю у него какие-то внутрирегиональные повестки, встречи с людьми, с трудовыми коллективами, контроль за реализацией партийных проектов на территории Псковской области. Нам, на самом деле, многое удалось в проекте бюджета на 2021 год защитить. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и наша программа «Культура малой родины» - по ремонту сельских домов культуры, по ремонту детских школ искусств, по закупке музыкального оборудования. Все эти проекты реализуются в том числе в Псковской области. И в 2021 году они полностью защищены в проекте бюджета, - рассказал Андрей Турчак; заметно, что вопросы партийной жизни — это для него очень важно, и он тут же обращается к одному из важнейших партийных процессов последних лет — обновлению.

- Для меня очень важно — и я такую задачу ставлю — обновление, в том числе депутатского корпуса. И по итогам ЕДГ-2020 более пятидесяти процентов избранных депутатов по всем уровням выборов — это новые люди, новые лица. Таким подходом мы будем руководствоваться и в 21-м году. У нас выборы в Государственную думу, 39 региональных парламентов, включая Псковскую область. Я думаю, что и в Псковской области процент обновления будет достаточно высокий. Это запрос наших граждан — мы должны адекватно отвечать.

- Что касается Александра Козловского — правильно ли я понимаю: нет никаких сомнений, что он будет представлять партию на выборах в следующем году?

- Я уже сказал, что у нас есть внутрипартийные процедуры. Поэтому Александр Николаевич должен будет принять в них участие...

Партия – это не указка. И не дубина

Впрочем, отношение к праймериз «Единой России» неоднозначное — как известно, есть немало тех, кто к ним относится весьма скептически: дескать, результаты зачастую известны заранее, их могут даже специально «слить» в масс-медиа. За примерами далеко ходить не надо: в прошлом году перед праймериз по отбору кандидатов на выборы глав ряда районов в анонимном телеграм-канале (как считается, близком к региональной власти) появились фамилии будущих победителей. Тем самым всем было продемонстрировано, кто тут принимает решения и как проходит предварительное голосование. При желании, покопавшись в памяти, можно привести и другие подобные примеры.

- Нет, ничего заранее не известно, - не соглашается Андрей Турчак и проводит эдакий ликбез по различным моделям проведения голосования. Мол, вот была 4-я (когда голосуют только члены партии), а есть 1-я модель, открытая — и вот тут реальная конкуренция будь здоров, порой не обходится без конфликтов и обид проигравших.

- А на выборах в Госдуму конкуренция будет еще выше, потому что это уровень федеральный, - уверенно прогнозирует мой собеседник и поясняет: - С учетом изменений в Конституции, которые были приняты, полномочия Государственной думы расширяются. Соответственно, борьба будет — и за места в списках, и за выдвижение кандидатов в одномандатных округах. Другой вопрос, что мы будем оценивать, и избиратели будут оценивать - как этот депутат работал в федеральном парламенте, чем он занимался, что он полезного сделал для своего округа, для территории, от которой избран. Думаю, что часть наших коллег — депутатов нынешнего созыва могут этот конкурс отбора избирателями (теми, кто будет голосовать на праймериз) просто не пройти. Они избрались, 4 года не появлялись, теперь пытаются на территории о себе напомнить - но люди всё понимают.

При этом конкретных имен таких депутатов Андрей Турчак называть не стал, оставив тут поле для фантазий политнаблюдателей. А вот их предположения о том, что в рамках работы по повышению субъектности партии «Единая Россия» именно в Псковской области будет показывать, как она может указывать региональной исполнительной власти и участвовать в принятии различных решений, секретарь Генсовета «Единой России» прокомментировал. В том смысле, что не следует ждать от партии того, чего ждать от нее не следует.

- Партия — это не указка. И не дубина какая-то. Как она может участвовать? Она может участвовать через свой депутатский корпус. Бюджет любого региона, как и федеральный бюджет, принимается представительными органами власти. Если у партии есть нормальное представительство в этом органе, есть большинство — значит, она непосредственно влияет. Губернатор проводит встречи с депутатами, мы за этим внимательно следим. На этих встречах рождаются разного рода передвижки: где-то добавили, где-то убавили, какие-то целевые показатели поправили. В данном случае администрация, я считаю, тесно работает с областным Собранием и с фракцией «Единой России», как фракцией парламентского большинства. Поэтому я бы не сказал, что это какой-то пристежной, приводной и так далее. Каждый мотыжит свою поляну.

- То есть вы удовлетворены существующим положением дел?

- Конечно. Я считаю, что наш депутатский корпус эффективен. Созыв заканчивается, многие из вновь пришедших депутатов выросли - и имеют все основания претендовать на свое избрание в следующем созыве, даже с учетом уменьшения количества депутатов.

О сокращении числа депутатов и выборах-2021

- А каково ваше отношение к изменению количества депутатов областного Собрания с 44 до 26 человек?

- Эта идея обсуждалась, она согласовывалась и с центральным руководством партии. В центральном исполкоме было несколько совещаний на эту тему. Важно, что эта инициатива исходила от наших коллег-депутатов. Расчет, наверное, правильный. Голой арифметикой обосновывать эти изменения неправильно. Для нас всегда было важно, чтобы у депутатов, и в свою очередь у избирателей была, образно говоря, возможность рукопожатия. Чтобы не получилось так, что на территории Псковской области какой-то малонаселенный район остался без своего представителя. Если этот баланс будет соблюден - то почему бы и нет. Я не думаю, что здесь большая экономия бюджетных расходов произойдет.

- Но говорят про 100 миллионов за 5 лет.

- Может быть. Я, честно говоря, эти расчеты не видел. Но все равно аппарат Собрания остается — он же не «режется». Освобожденных депутатов у нас минимальное количество — тех депутатов, которые получают зарплату. Я думаю, что не экономия бюджетных средств здесь во главе угла. Действительно, для масштабов Псковской области, наверное, региональный парламент в нынешнем количестве — избыточный. Я с этим согласился — поддержал. Знаю, что и губернатор поддержал.

- Что касается команды «Единой России». Понятно, что она будет определяться по результатам предварительного голосования, о чем вы уже говорили. Но тем не менее вы можете высказать свое мнение: как вы считаете, кто в ней должен оказаться — по своим качествам, по своей депутатской работе — кого вы можете выделить?

- Решение будет приниматься людьми — и коллегами по партии, и теми, кто придет на счетные участки в ходе праймериз. Я думаю, что тройка будет сохранена на выборах 2021 года, партия должна эту тройку сформировать из тех лиц, кто будет поддержан нашими избирателями (напомню, что в 2016 году в тройку общеобластной части списка вошли Андрей Турчак, руководитель областной организации инвалидов Марина Борисенкова и на тот момент глава города Пскова Иван Цецерский — А.С.). А дальше всё остальное — конкретные округа, конкретные территории — будет решать предварительное голосование.

Я не забегал бы сейчас так далеко вперед. Я еще раз повторю: ценны не те депутаты, которые просто избрались и забыли про свой округ, приходили раз в месяц на сессии областного Собрания, голосовали и дальше занимались своими делами. А ценен тот депутат, который топтал свой округ, помогал людям весной в период пандемии, кто продолжал заниматься проблемами своего округа. Такие депутаты есть, и они есть не только во фракции «Единой России».

- Не могу не спросить про ваших ближайших соратников Александра Борисова и Максима Жаворонкова. Как вы оцениваете их работу и не следует ли ждать их возвращения в Псковскую область перед выборами 21 года?

- Вы меня сегодня часто про будущее спрашиваете. Но я же не оракул, чтобы это будущее предсказывать. Александр руководит, по сути, штабом — центральным исполкомом партии, Максим у него первый заместитель, ведет большой блок работы, непосредственно связанный в том числе с выборами. Вся команда наших электоральных юристов — это блок Максима. Всё, что касается работы с избирательными комиссиями различных уровней. Александр, как начальник штаба, отвечает за всё. А их будущее, можно сказать, зависит от результатов «Единой России» в 21 году на выборах в Государственную думу. Но это аппарат, это штаб. Это, действительно, так — они должны работать на результат. Естественно, они занимаются, региональной политикой. Они за это время выросли.

- Возможно ли их возвращение в Псковскую область в следующем году перед выборами?

- Пути господни неисповедимы. Всё может быть в нашей жизни. Тем более, что Сан Саныч Борисов — пскович по рождению.

- Из Куньи.

- Да, родился в Куньинском районе. Поэтому всё возможно. Всё возможно, - Андрей Турчак улыбается.

- Но пока эту тему вы серьезно не обсуждали?

- Пока нет. Потому что у каждого из них огромный фронт работы на том месте, которое он сейчас занимает.

«Сливки» для оппозиции

Естественно, в рамках большого эксклюзивного интервью я не мог не спросить Андрея Турчака об отношении к оппозиции. Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, в пору его губернаторства с критиками режима у нас обходились либеральнее, снисходительнее, иногда даже с иронией и юмором, на какие-то «шалости» смотрели сквозь пальцы, а во время избирательных кампаний палки в колеса особо не вставляли. Сейчас власть противодействует оппозиции активнее и жестче (в том числе на выборах), с ней особо не церемонятся: как я уже писал недавно, в лучшем случае тут административка, в худшем - уголовная статья.

- Если честно, я не очень внимательно слежу за тем, что происходит в этой части политического ландшафта в Псковской области. В нынешнем составе областного Собрания (и не только во фракции «Единой России») есть депутаты, которые реально болеют за регион, за свои избирательные округа, которые они представляют, - начинает свой ответ экс-губернатор, и сразу не поймешь: это такая попытка уйти от конкретных сравнений или, действительно, секретарь Генсовета ЕР не следит за псковской оппозицией. - Я не думаю, что надо разделять две эпохи — на либеральную и консервативную. Мне кажется, что уровень конкуренции, что был в тот период, что сохраняется сейчас — он достаточно высокий. И те, кто хочет работать, кто хочет побеждать, они все шансы имеют на поддержку населения. Такие примеры есть, в том числе в Псковской области. И по прошлому электоральному циклу, и по выборам глав районов, и по нынешнему избирательному циклу. Просто не все оппозиционные партии идут на этот уровень выборов. Понимаете, им нужны «сливки» - нужны губернаторские мандаты, мандаты депутатов Госдумы, нужны мандаты региональных депутатов. Но они забывают, что депутатская работа начинается на самом первичном уровне, а это волостные депутаты, депутаты муниципальных советов, районных собраний депутатов. Что касается «Единой России» - она закрывает все мандаты, и конкурс у нас почти 5 человек везде — что на муниципальных выборах, что на региональных. А оппозиция туда не идет, потому что ей проще концентрировать свои ресурсы на каких-то локальных кампаниях, создавать локальные «истории успеха». Я про всех говорю, - оппозиция она и есть оппозиция - не разделяю на системную, на несистемную. У всех есть возможность принять участие в избирательном процессе. Кто-то этой возможностью пользуется, кто-то этой возможностью не пользуется. Вот результат. А потом, когда надо собирать муниципальный фильтр на выборах губернаторов, — они кричат, что «Единая Россия» всё заняла и не дает возможности выдвижения. Ребята, идите между губернаторскими кампаниями, у вас пять лет есть. Выборы проходят каждый сентябрь, довыборы по всей стране практически каждое воскресенье. Подбирайте кандидатов, выставляйте, побеждайте — формируйте тот самый муниципальный фильтр.

- Многие считают, что мешают — и очень сильно.

- Это невозможно сделать на муниципальном уровне, - не соглашается Андрей Турчак. - Это всё «на кончиках пальцев», люди это всё видят, понимают и голосуют сердцем — голосуют даже не за партийные бренды, а голосуют на этом уровне за конкретных людей, которых они знают, уважают, которые им помогали чем-то. Если он сидит в Пскове, машет здесь белым флагом, не появляется в районах, а потом идет туда, пытается выдвинуться и проигрывает. Это не означает, что его душат. Это означает, что его не знают и не уважают.

- Ну у нас есть пример Себежского района, где кандидата от ЛДПР сняли, потом уже в ходе голосования восстановили...

- Это абсолютно правовая конструкция.

- Вы считаете, что в такой ситуации итоги выборов не следует отменять?

- Я просто знаю Леонида Михайловича Курсенкова. И знаю об отношении жителей к нему. Никто, кто бы там ни выдвинулся на этой кампании, победить бы его точно не смог. Потому что он реально сделал для района многое. Он реально там пашет — и в сфере ЖКХ, и в сфере благоустройства. Я считаю, что у нас есть такие главы, которые реально хозяева, не сидят у себя в кабинете и отчеты отправляют в областное правительство, а реально работают. Им тяжело. Я всегда это понимал и считаю, что тяжелее работы главы муниципального района и губернатора, независимо от региона — богатый он, середнячок или бедный — ничего нет. Говорят про Ведерникова, что он работает 24/7 — так оно и есть: ты отвечаешь за всё, что происходит на территории региона — федеральная ли это структура, региональная, муниципальная, отвечает за всё губернатор. Также на территории района — что бы ни случилось, отвечает он. Рядом еще есть прокуратура, надзорные органы, антимонопольная служба, 44-й федеральный закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - А. С.) и так далее. Но мы должны их поддерживать и защищать. Я знаю отношение Михаила Юрьевича к главам — ровно, как и я, он всегда старается найти какое-то решение, либо в части допфинансирования, либо в части защиты глав. Не всегда это получается, я считаю, что зачастую избыточными являются многие действия надзорных органов по отношению к главам. Потому что полномочия есть, а денег, к сожалению, на всё не хватает. Поэтому и появилась поправка в Конституцию по предложению «Единой России» - было введено понятие единого пространства, единой публичной власти, именно для того, чтобы потянуть муниципалитеты, чтобы программы народного бюджетирования, инициативного бюджетирования, которые мы провели через федеральный закон, позволили муниципалитетам, получить дополнительные средства на вопросы местного значения. Это с одной стороны. А с другой стороны — чтобы максимально вовлечь граждан в принятие этих решений. То есть за любой проект благоустройства население (те, кому это интересно) голосуют, высказывают свою позицию и только после набора определенного количества голосов, этот проект попадает в бюджет, выходит на конкурс, проектирование и т. д.

О наследии Ганзы и Иване Цецерском

- В целом роль и значение местного самоуправления в России изменится?

- Да, изменится.

- А опасения есть, что МСУ окончательно встраивается в «вертикаль власти», такое низшее звено...

- У нас это не низшее звено, это первое звено. Моя позиция: нельзя было в свое время лекало европейское или американскую систему устройства муниципальной власти натягивать, переносить на Российскую Федерацию. У нас особенная страна. У нас огромная территория, у регионов и, соответственно, муниципалитетов разная география, разные климатические зоны, разная бюджетная обеспеченность. Пространство публичной власти должно быть единым. И я всегда выступал за «вертикаль» - независимо от 131-го федерального закона («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - А. С.). Понятно, что закон есть — и его надо выполнять, но в нашей системе всё должно работать, как единый механизм. Поэтому какие-то корректировки в этой части давно назрели. В первую очередь, корректировки в части межбюджетных отношений — между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Если мы отдаем полномочия, должны эти полномочия подкреплять конкретным финансированием. А иначе спроса с глав... Ну какой спрос? Никакого. С другой стороны, население с них спрашивает. Они между — даже не знаю — между десятью огней. Население, губернатор, прокуратура, антимонополка, кто угодно. Я считаю, что здесь есть пространство для законодательных изменений.

- По вашему мнению, Всероссийская ассоциация развития МСУ — это скорее декоративная структура или что-то там может родиться - и как-то они могут повлиять на развитие МСУ?

- Думаю, что они смогут показать это в процессе работы, - отвечает Андрей Турчак, и в каждом слове тут чувствуется осторожность. – Хочу напомнить, что ассоциация создавалась не на пустом месте. Это объединение целого ряда ассоциаций МСУ — окружного уровня, Всероссийский совет МСУ, который с момента принятия 131-го закона существует. Соответственно, это площадка, чтобы муниципалы объединились, чтобы вырабатывали какие-то совместные решения, предложения, которые потом, слыша голос этой ассоциации, этих муниципалитетов, федеральный центр что-то корректировал и менял. Всё зависит от их позиции, позиция активная, они входят в состав совета по МСУ, который я возглавляю в Совете Федерации. Мы им помогаем. Одно из последних решений, которое было принято, — либерализация законодательства в части сельских депутатов по предоставлению деклараций. Сами понимаете, если доярка или агроном — сельский депутат, у него одно место работы, а он всё равно должен как бизнесмен, который имеет депутатский статус, собирать тысячу справок, обивать пороги разных контролирующих органов, чтоб эти справки собрать. И каждый год они должны были. Это бред полный. Поэтому работаем. Иван Николаевич (Цецерский, экс-глава города, с 2019 года — председатель правления Всероссийской ассоциации МСУ — А. С.) встроился в эту систему.

- А вообще забрать Ивана Цецерского в Москву, в эту ассоциацию — это была ваша идея?

- (после паузы) Отчасти, можно сказать, и моя. Потому что, возглавив совет по МСУ, я, естественно, смотрел, кто бы мог, исходя из опыта, добавить. Я знаю Ивана Николаевича давно и в разных ипостасях, и разные этапы были...

- В ваших отношениях, мы помним.

- Но я всегда исходил из того, что всё, что он делал и делает, делает искренне, не по злобе, - добродушно улыбается Андрей Турчак, возможно, мысленно возвращаясь год эдак в 2012-й и вспоминая, мягко говоря, непростые отношения с Иваном Цецерским. - Я знаю, как он относился и относится к городу Пскову. Поэтому я позвал — вначале в рамках Совета поработать, а дальше было принято решение уже по тому, что он возглавит исполнительную дирекцию.

- Единственное, что по срокам странно вышло — Иван Цецерский ушел за месяц до Ганзы, своего главного проекта...

- На самом деле, всё, что можно было сделать, было сделано. Я бы не преувеличивал участие города Пскова в организации Ганзы. Региональная составляющая там превалировала — поэтому ничего страшного.

- А вообще вы удовлетворены тем, как Ганзу провели — это же при вас начиналось, более того — указ президента Владимира Путина был подписан после вашего обращения...

- Я, к сожалению, не смог принять участия, но по отзывам на тот момент (и Ольга Юрьевна Голодец возглавляла оргкомитет, она здесь была) — по количеству участников, делегаций, по количеству зрителей — мне кажется, всё получилось. В этой части — культурно-массовой...

- Что касается инфраструктуры...

- Что-то не успели сделать к самой Ганзе, но мы сегодня несколько объектов посетили, которые были за это время реализованы — это всё наследие Ганзы. Мы многие решения федеральные, многие деньги получали именно под Ганзу. Сегодня были в театре — это пример 1150-летия Изборска, если б не было федерального оргкомитета — мы бы театр с вами не отремонтировали. То же самое касается и Ганзы — задел был, сейчас на этом заделе реализуются проекты, я рад этому. Рад тому, что в каждом из них есть какая-то толика моего участия. Мне это приятно.

На этом пока ставим точку. Благодарю Андрея Турчака за то, что он нашел возможность ответить на вопросы Псковской Ленты Новостей, несмотря на напряженный график поездки в регион. И тут же высказываю надежду на то, что диалог с жителями области на страницах ПЛН будет продолжен.

Беседовал Александр Савенко