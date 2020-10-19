Политика

Дмитрий Пермяков намерен стать депутатом Псковского областного Собрания

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков не исключил своего участия в выборах Псковского областного Собрания в 2021 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая о своих планах на следующий электоральный цикл.

«Уровень Госдумы я для себя все-таки не рассматриваю. Это вопрос обсуждения, кто будет кандидатом от "Яблока" по Псковской области. А что касается областного Собрания — почему нет? Это моя обязанность как политика - участвовать в избирательных кампаниях более высокого уровня, когда я понимаю, что способен привнести что-то новое в парламент», - сказал гость студии.

При этом, сообщил он, партия «Яблоко» не будет выдвигать своего кандидата на выборы главы Великолукского района. «Понятно, что на выборы главы должен идти человек полностью компетентный, честный, лояльный. Есть сложности с поиском таких людей. Поэтому, если мы не участвуем в выборах, значит, мы не нашли достаточно сильного кандидата, - пояснил Дмитрий Пермяков. - Мы никогда на выборах такого уровня не будем выдвигать кандидатов "для галочки". Это абсолютно бессмысленная трата денег».