Политика

Олег Брячак намерен участвовать в выборах в Госдуму и областное Собрание

Депутат Псковской городской Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак намерен принять участие в выборах в Псковское областное Собрание и в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. На выборы он пойдет и по партийным спискам, и по округу.

«Как политик, руководитель регионального отделения парламентской партии я просто обязан принимать участие в выборах. Важно, чтобы в парламентах на всех уровнях не было доминанты одной политической силы», - отметил депутат. При этом Олег Брячак напомнил, что у него в арсенале есть более 60 примеров того, как он выходил в региональный парламент с социально значимыми законодательными инициативами, а парламентское большинство их не поддерживало.



В целом, полагает Олег Брячак, у регионального отделения «Справедливой России» достаточно потенциала для победы. «В каждом районе у нас есть местные отделения. Бороться мы умеем и знаем, как это делать. У нас сплоченная команда. Мы не собираемся кого-то клеймить позором, но если против нас будут применяться какие-то черные технологии, "черный" пиар, конечно, мы молчать не будем. Молчать в таких ситуациях мы не привыкли, и я не раз это уже показал», - заключил Олег Брячак.