Политика

Антон Минаков заявил о желании баллотироваться в Псковское областное Собрание VIII созыва

Псковские либерал-демократы в 2021 году примут участие в выборах всех уровней и намерены закрыть максимальное число вакантных депутатских мандатов. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«На выборы в Псковское областное Собрание будут выдвинуты кандидаты по всем округам. Перед этим все претенденты пройдут тщательный отбор на предмет соответствия требованиям, выдвигаемым Высшим советом. Прежде всего, у кандидатов не должно быть непогашенной судимости. Кроме того, они должны выдвигаться по тем округам, в которых они живут и в которых их знают», - пояснил Антон Минаков.

С учетом сокращения численности депутатов следующего созыва регионального парламента с 44 до 26 региональное отделение ЛДПР будет рассчитывать на два мандата по единому округу. «Также мы определили для себя несколько округов, где у нас есть серьезная поддержка, а значит, шансы одержать победу», - сказал он.

Антон Минаков сообщил о своем желании продолжить депутатскую деятельность в составе областного Собрания следующего созыва. «Если партия и избиратели окажут мне доверие, я бы хотел продолжить работу», - отметил руководитель фракции.