Политика

«Сообразим на троих» с партийными лидерами региона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 октября.

Сегодня постоянные ведущие программы - Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко – обсудили недавнее заявление первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака об участии в выборах в Псковское областное Собрание и старт нового политического сезона. В частности, в рамках эфира партийные лидеры региона озвучили свои планы на следующий электоральный цикл.

Кроме того, ведущие обсудили промежуточные итоги «мусорной реформы» в свете смены руководителя «Экопрома» и текущую ситуацию с коронавирусом на территории региона.