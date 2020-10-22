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Политика

Политолог Сатановский рассказал, кто скрывается за фигурой Навального

22.10.2020 15:06|ПсковКомментариев: 3

Политолог Евгений Сатановский считает, что оппозиционер Алексей Навальный не является самостоятельной фигурой, он действует от имени лиц, входящих в состав российских элит. Об этом эксперт рассказал в своем Telegram, сообщает «Московский комсомолец».

Чтобы понять, на кого именно работает Навальный, нужно последовательно проанализировать его расследования, продолжил Сатановский. «А сказки про независимого борца с коррупцией, одинокого самурая и современного Зорро, пускай милые интеллигентные пожилые люди сами себе вечерами рассказывают», - подчеркнул он.

Также он считает, что, кроме расследований Навального, следует обратить внимание на происхождение СМИ, которые его поддерживают. Это даже интереснее, чем сама фигура Навального, который, как считает Сатановский, не подвергался никакому отравлению.

Сатановский полагает, что в российских элитах идет активная борьба за власть, просто не все ее замечают, и Навальный является частью этой конструкции - нужно только пристальнее присмотреться к его биографии и связям. «Так что, Навальный всего лишь часть общероссийской замятни», - заявил политолог. Сатановский уверен, что так удастся разрушить миф про Навального как «главного борца с коррупцией» в России.

Ранее Сатановский уже рассказывал историю происхождения «Новичка», элементы которого якобы использовались для «отравления» Навального. Политолог отмечал, что «Новичок» разрабатывался в СССР на случай войны с Ираном, и являлся оружием массового поражения.

Теги: #навальный #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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